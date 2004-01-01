如果您想知道在您身体上使用剃毛刀网的安全程度如何，请参阅以下信息。



所有包含剃毛刀网的飞利浦产品均亲肤。飞利浦不是皮肤疾病领域的权威，无法针对个案提供皮肤、毛发或指甲建议。



在使用带剃毛刀网的飞利浦产品之前，最好对设备进行目视检查，以确保剃毛刀网仍完好无损。为尽量减少铝箔的磨损，请安全存放产品，并装上保护盖或梳齿保护铝箔免受外界压力或冲击。如果刀网损坏，请立即通过我们的网上商店或您当地的客户服务中心进行更换。



您可以使用剃毛刀网修剪和剃除颈部以下的体毛，例如腋下、双臂、腿部和比基尼区域或耻骨区（使用修剪梳）。在私密部位（外阴唇的外侧和内侧）使用剃毛刀头或修剪器时，请确保将修剪梳安装到剃毛刀头上。我们不建议将其用于面部或头部，因为您无法获得所需效果，且可能还会损害您的皮肤。



某些产品随附其他附件，可用于敏感部位（如耻骨区）。您可以在您的用户手册中查找或联系我们获取有关使用这些附件的更多信息。



如果您仍不确定如何使用带剃毛刀网的飞利浦设备，请咨询您的医生或医疗专业人士，让他们检查此类脱毛设备是否适用于您的皮肤。

