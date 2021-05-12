我的 Sonicare 9900 Prestige 牙刷无法与 Sonicare 应用程序连接
如果您无法将 Sonicare 9900 Prestige 连接到 Sonicare 应用程序，请按照以下针对 iOS 和 Android 版的故障排除步骤操作。
iOS 设备
连接步骤：
如果牙刷仍无法连接，请联系客户服务。
- 打开 Sonicare 应用程序，确保蓝牙打开且该应用程序具有蓝牙权限
- 将牙刷靠近手机，确保其指示灯亮起（通过拿起牙刷，将其打开/关闭，将其置于充电器/将其从充电器上取下）
- 检查应用程序，以查看牙刷是否连接
如果上述步骤失败：
- 转至手机设置
- 关闭蓝牙并等待几秒钟
- 打开蓝牙
- 检查应用程序，以查看是否连接
- 转至手机设置
- 打开蓝牙
- 单击 (i) 并为飞利浦 Sonicare 选择“忽略此设备”
- 将牙刷放在其原装充电器上
- 启动牙刷柄重置
- 将牙刷放在充电器上，同时在 5 秒钟内按下/释放电源按钮 10 次
- 如果重置成功，则牙刷上的所有指示灯将以高速序列亮起
- 打开 Sonicare 应用程序，在提示时接受配对请求
如果牙刷仍无法连接，请联系客户服务。
Android 设备
连接步骤：
仍无法工作？
- 打开 Sonicare 应用程序，确保蓝牙打开且该应用程序具有蓝牙权限
- 将牙刷靠近手机，确保其指示灯亮起（通过拿起牙刷，将其打开/关闭，或将其置于充电器/将其从充电器上取下）
- 检查应用程序，以查看牙刷是否连接
如果上述步骤失败：
- 转至手机设置
- 关闭蓝牙并等待几秒钟
- 打开蓝牙
- 检查应用程序，以查看是否连接
仍无法工作？
- 转至手机设置，找到您的蓝牙设备，然后单击“飞利浦 Sonicare”并选择“忘记”/“取消配对”
- 将牙刷放在其原装充电器上
- 启动牙刷柄重置
- 将牙刷放在充电器上，同时在 5 秒钟内按下/释放电源按钮 10 次
- 如果重置成功，则牙刷上的所有指示灯将以高速序列亮起
- 打开 Sonicare 应用程序，在提示时接受配对请求