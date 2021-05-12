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HX9996/11 Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ精准智感科技的电动牙刷 新品
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Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ精准智感科技的电动牙刷

HX9996/11

我的 Sonicare 9900 Prestige 牙刷无法与 Sonicare 应用程序连接

如果您无法将 Sonicare 9900 Prestige 连接到 Sonicare 应用程序，请按照以下针对 iOS 和 Android 版的故障排除步骤操作。 

iOS 设备

连接步骤：
  • 打开 Sonicare 应用程序，确保蓝牙打开且该应用程序具有蓝牙权限
  • 将牙刷靠近手机，确保其指示灯亮起（通过拿起牙刷，将其打开/关闭，将其置于充电器/将其从充电器上取下）
  • 检查应用程序，以查看牙刷是否连接

如果上述步骤失败：

  • 转至手机设置
    • 关闭蓝牙并等待几秒钟
    • 打开蓝牙
    • 检查应用程序，以查看是否连接
仍不起作用？
  • 转至手机设置
  • 打开蓝牙
  • 单击 (i) 并为飞利浦 Sonicare 选择“忽略此设备”
  • 将牙刷放在其原装充电器上
  • 启动牙刷柄重置
  • 将牙刷放在充电器上，同时在 5 秒钟内按下/释放电源按钮 10 次
  • 如果重置成功，则牙刷上的所有指示灯将以高速序列亮起
  • 打开 Sonicare 应用程序，在提示时接受配对请求

如果牙刷仍无法连接，请联系客户服务。
 

Android 设备

连接步骤：
  • 打开 Sonicare 应用程序，确保蓝牙打开且该应用程序具有蓝牙权限
  • 将牙刷靠近手机，确保其指示灯亮起（通过拿起牙刷，将其打开/关闭，或将其置于充电器/将其从充电器上取下）
  • 检查应用程序，以查看牙刷是否连接

如果上述步骤失败：

  • 转至手机设置
    • 关闭蓝牙并等待几秒钟
    • 打开蓝牙
    • 检查应用程序，以查看是否连接
如果上述步骤起初不起作用，请至少重复上述步骤 7 次。

仍无法工作？ 
  • 转至手机设置，找到您的蓝牙设备，然后单击“飞利浦 Sonicare”并选择“忘记”/“取消配对”
  • 将牙刷放在其原装充电器上
  • 启动牙刷柄重置
  • 将牙刷放在充电器上，同时在 5 秒钟内按下/释放电源按钮 10 次
  • 如果重置成功，则牙刷上的所有指示灯将以高速序列亮起
  • 打开 Sonicare 应用程序，在提示时接受配对请求
如果牙刷仍无法连接，请联系客户服务。

此页面上的信息适用于以下型号： HX9996/11 , HX9996/12 , HX9996/13 .

故障种类和处理方法

噪音 (1)

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    在包装盒上查找
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    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在产品上查找
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    在手册中查找
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