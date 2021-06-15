针对湿肌肤还是干肌肤脱毛或剃毛？

脱毛和剃毛的目的是在不刺激的情况下，打造丝滑肌肤。如果您想知道是否可以使用干剃或湿剃方法完成此操作，请阅读下面的提示以获得有用的建议。



干湿两用 产品防水，可在沐浴中或沐浴后使用，提供舒适的效果。此类产品具有防水性，因此可以在水中使用或用水冲洗。



检查产品头是否脏污、损坏或磨损，这点非常重要。产品头故障会导致产品性能下降，甚至刺激皮肤。如果损坏，则需要立即更换。



在清洁皮肤后使用本产品。我们建议您在脱毛或剃须的前一天去除皮肤角质。这样可以去除毛囊周围的死皮，从而更容易去除毛发，并减少毛发向内生长的可能性。



试试看，了解适合您的方式。



干用 我们建议大多数产品在干燥条件下使用，因为湿发更容易粘附到皮肤上。

此外，如果您想使用方便或在外出时使用，请尝试在干燥的皮肤上使用。使用本产品前，请确保皮肤清洁且完全干燥。



湿用 为了获得舒适的使用感和顺滑的移动，您可以在湿润的皮肤上使用本产品。在湿用期间，应定期冲洗产品头以去除毛发，并确保其能在您的皮肤上顺滑移动。确保皮肤完全被水浸湿。请注意，湿发更容易粘附在皮肤上，在干燥皮肤上使用可获得更好的效果。使用后，轻轻地将皮肤拍干。

使用后 使用后，在皮肤上轻轻涂抹（不含酒精成分）芦荟保湿霜/乳液或保湿霜，令肌肤更显凉爽舒缓。脱毛后，您也可以使用冷却包来舒缓皮肤。



此外，预留一定的调整时间，让皮肤在间隔期间有一些时间进行修复。



彻底清洁产品，去除产品头上的所有毛发，并将其晾干。



敏感肌肤 确保皮肤清洁，拉紧皮肤，轻轻地将长毛发预先修剪成 3 毫米。尝试顺着或逆着肌肤纹理工作，看看哪种方式对您来说更加舒适。



在使用本产品前一天或更长时间内去除皮肤角质，有助于去除死皮，使去除毛发更加容易，并减少向内生长的毛发。检查您的皮肤在去角质、脱毛或剃毛之间是否需要更多间隔时间，以使其保持舒适。



如果您的产品防水，请查找适合您的产品，例如温和的肌肤护理用品和水。

