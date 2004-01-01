如果您在为飞利浦女士剃毛器充电时遇到问题，飞利浦建议您：
- 确保您使用的是合适的 USB 电源和原装充电线。
- 确保充电线连接正确。
- 尝试使用其他电源插座。
- 确保您的女士剃毛器得到适当维护。
请参阅以下信息以获得进一步指导。
Article Published Date : 2025 年 9 月 4 日
只能使用原装充电线或飞利浦原装替换部件为飞利浦女士剃毛器充电。
飞利浦使用 5V、1A USB 插头适配器估算充电时间。如果您使用其他电源，充电时间可能会有很大差异。
提示：需要为飞利浦女士剃毛器充电的适配器？单击此处并搜索“HQ87”或联系我们。
注意：如果您的飞利浦型号配有充电器而不是 USB 充电线，则上述信息不适用。只需确保您使用的是原装充电器或飞利浦原装更换部件
将小插头用力按入女士剃毛器的底部，确保连接正确且没有松动。同样，确保 USB 插头正确插入电源。
电源插座或其他电源可能存在故障。尝试使用另一个不同电源为飞利浦女士剃毛器充电。
如果您的飞利浦女士剃毛器无法启动，您可能会误以为是电量不足。然而，情况并非总是如此。刀头堵塞或损坏可能会导致产品无法启动。
因此，飞利浦建议您卸下刀头并尝试开启女士剃毛器。如果卸下刀头后产品可以通电，则意味着需要彻底清洁或更换刀头。
如果您已按照上述步骤操作，但仍然遇到了产品问题，请联系我们以获取支持。
