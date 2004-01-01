如果您的飞利浦女士剃毛器无法启动，您可能会误以为是电量不足。然而，情况并非总是如此。刀头堵塞或损坏可能会导致产品无法启动。

因此，飞利浦建议您卸下刀头并尝试开启女士剃毛器。如果卸下刀头后产品可以通电，则意味着需要彻底清洁或更换刀头。