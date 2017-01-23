LED 工作灯 (6)
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LUMX60PILLX1/20
- 增强模式 500 流明/节能模式 250 流明
- 180 流明聚光灯
- 电池续航时间：4.5 小时（节能模式：10 小时）
- 符合人体工程学并且可折叠
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LUMX60POCKX1/20
- 增强模式 300 流明/节能模式 150 流明
- 100 流明聚光灯
- 电池续航时间：3.5 小时（节能模式：7 小时）
- 小巧灵活
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LUMX60SLIMX1/20
- 增强模式 500 流明/节能模式 250 流明
- 150 流明聚光灯
- 电池续航时间：4.5 小时（节能模式：7 小时）
- 功能多样，可旋转
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LUMX60UVPIX1/20
- 增强模式 500 流明/节能模式 250 流明
- 180 流明聚光灯 + 紫外线
- 电池续航时间：4.5 小时（节能模式：10 小时）
- 高 CRI 和紫外线泄漏检测器
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LUMX60LINEX1/20
- 增强模式 300 流明/节能模式 150 流明
- 120 流明聚光灯
- 电池续航时间：4.5 小时（节能模式：8 小时）
- 宽光束，经久耐用
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