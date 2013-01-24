110 毫升滴滤式咖啡

将煮沸的热水冲入咖啡滤网内的咖啡粉，即可煮出一杯意式淡咖啡。可采用手工方式或滴滤式咖啡机调制。由于并非以高压制作，所以咖啡上方不会覆盖一层咖啡脂，但是比起意式浓缩咖啡更具圆润风味。



在德国，传统的滴滤式咖啡装在 125 毫升的杯中提供，而美式咖啡杯则会装上 250 毫升左右 (约 9 盎司)。牛奶并非必要，且通常是直接加入牛奶而非奶泡。糖或甜味剂可依饮用者喜好自行添加，巴西人喜爱的咖啡口味最甜。最新潮流是在滴滤式咖啡中加入草饲牛所产的奶油，据说有助节食及保持活力。



滴滤式咖啡近来经历某种程度的复兴，在欧洲越见流行。有时候也以冷泡或是慢淬方式制作。慢淬咖啡的冲煮方式并无不同，只是使用更不易渗透的咖啡滤网，制作出极致温润的滴滤式咖啡。



滴滤式咖啡的咖啡因含量取决于许多因素：冲煮时间、水温、停留时间、咖啡研磨度、烘焙时间、咖啡豆品质与种类。平均而言，滴滤式咖啡每毫升的咖啡因含量低于意式浓缩咖啡。但由于一杯正常大小的滴滤式咖啡份量较浓缩咖啡多了许多。每喝一杯滴滤式咖啡即会摄取 90 毫克的咖啡因，相较之下，每杯意式浓缩咖啡却只含有 40 毫克。因此，一杯滴滤式咖啡中的咖啡因总含量多于一杯意式浓缩咖啡。

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