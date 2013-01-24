SkinIQ肌能感应7000系列蓝蜂巢电须刀

SkinIQ肌能感应
7000系列蓝蜂巢电须刀


精准顺剃 舒适肤感 S7731/40

 
  • 微珠舒适圈
    剃须刀头涂层每平方毫米含有高达 2000 颗微珠，可减少 25%的皮肤摩擦
  • 精钢精准切剃系统
    45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃
  • 动态感应传感器
    跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧