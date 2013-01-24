- 微珠舒适圈
剃须刀头涂层每平方毫米含有高达 2000 颗微珠，可减少 25%的皮肤摩擦
- 精钢精准切剃系统
45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃
- 动态感应传感器
跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧
SkinIQ肌能感应
7000系列蓝蜂巢电须刀
精准顺剃 舒适肤感 S7731/40
9000系列电须刀
智臻剃须 多效理容
S9731/31
官方建议零售价：￥3599
- V型切须系统
更少来回即可比普通剃须刀贴面切剃 30% 须发
- 50 分钟无线使用
内置强劲节能、持久耐用的锂电池
充电 1 小时，可使用 50 分钟
- 升级版高效智能清洁系统
只需轻触按钮，即可对剃须刀进行清洁、润滑、干燥及充电
FT系列电须刀
利落型男 净爽剃须选择
FT668/14
官方建议零售价：￥329
- 清洁切剃剃须刀头
采用弧边设计
可使刀片在皮肤上顺畅滑动感受顺滑贴合的剃须体验
- 干湿两用
干湿双剃密封防水技术
带给您清新的湿剃或轻松的干剃
- 抗菌材料
Ag+ 银离子抗菌材料
可抑制 99% 的细菌繁殖
星球大战系列电须刀
把握原力 自信成就人生下一步
XZ5810/70
官方建议零售价：￥1999
- MultiPrecision 刀片系统
刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须
- 5 向 Flex 剃须刀头
5 向地独立浮动
确保贴近肌肤带给您快速、贴面的剃须体验
- 高效智能清洁系统
只需轻触按钮，即可对剃须刀进行清洁、润滑和充电
小T刀 OneBlade 电动剃须刀
剃须新体 验新感知
QP2523/10
官方建议零售价：￥299
- 2 合 1 双重保护系统
借助顺滑涂层和各边缘弧形梳齿有效保护皮肤
- 独特的 Easy Catch 刀片系统
独特的 Easy Catch 刀片系统如同铲刀，专为横向捕捉发须而设计。
- 耐用的 OneBlade
刀片专为实现持久性能而打造。为获得出色表现.