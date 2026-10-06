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派对扬声器

派对扬声器 (15)

1–12 / 15 个结果
排序:

派对扬声器

户外音响

SD509/93
  • USB、AUX、OTG、直播串流
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 内置电池
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户外音响

SD529/93
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 直播串流
  • 内置电池
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户外音响

SD619/93
  • HDMI、USB、AUX、直播串流
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 内置电池
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户外音响

SD659/93
  • HDMI、USB、AUX、OTG、直播串流
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 内置电池
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户外音响

SD359/93
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 实时流媒体
  • 内置电池
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户外音响

SD329/93
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 实时流媒体
  • 内置电池
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户外音响

SD809/93
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 实时流媒体
  • 内置电池
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  • Philips

Philips
户外音响

SD100/93
  • 蓝牙®
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 内置电池
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户外音响

SD249/93
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 实时流媒体
  • 内置电池
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户外音响

SD289/93
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 实时流媒体
  • 内置电池
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户外音响

SD269/93
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 实时流媒体
  • 内置电池
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户外音响

SD229/93
  • USB、AUX
  • 卡拉 OK 和吉他功能
  • 实时流媒体
  • 内置电池
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