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Ultinon Pro9000

采用出众的飞利浦汽车 LED

11366U90CWX2
  • 面向汽车发烧友的突破性 LED 面向汽车发烧友的突破性 LED 面向汽车发烧友的突破性 LED
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    Ultinon Pro9000 采用出众的飞利浦汽车 LED

    11366U90CWX2

    面向汽车发烧友的突破性 LED

    飞利浦 Ultinon Pro9000 制定了 LED 改型灯泡新标准。它将亮度提升 250%*，白光增亮，性能出色，采用小巧设计，易于安装到大多数车辆上。*与最低法律标准相比。 查看所有优势

    Ultinon Pro9000 采用出众的飞利浦汽车 LED

    面向汽车发烧友的突破性 LED

    飞利浦 Ultinon Pro9000 制定了 LED 改型灯泡新标准。它将亮度提升 250%*，白光增亮，性能出色，采用小巧设计，易于安装到大多数车辆上。*与最低法律标准相比。 查看所有优势

    面向汽车发烧友的突破性 LED

    飞利浦 Ultinon Pro9000 制定了 LED 改型灯泡新标准。它将亮度提升 250%*，白光增亮，性能出色，采用小巧设计，易于安装到大多数车辆上。*与最低法律标准相比。 查看所有优势

    Ultinon Pro9000 采用出众的飞利浦汽车 LED

    面向汽车发烧友的突破性 LED

    飞利浦 Ultinon Pro9000 制定了 LED 改型灯泡新标准。它将亮度提升 250%*，白光增亮，性能出色，采用小巧设计，易于安装到大多数车辆上。*与最低法律标准相比。 查看所有优势

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      面向汽车发烧友的突破性 LED

      LED 呈现原始汽车性能

      • LED 雾灯 [~H8/H11/H16]
      • 照明强度提升高达 250% 以上
      • 亮白光
      • Lumileds TopContact LED

      照明强度提升高达 250% 以上

      新飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯灯泡提供您驾驶所需的出色可见度。与卤素灯泡的最低法定标准相比，它们将亮度提升 250%*，在道路上带来始终如一的光线。其优化光谱使道路标志更显眼。让您看得更远，反应更快！

      OEM LED 是飞利浦汽车售后市场的专属产品

      始终领先，飞利浦 Ultinon Pro9000 凭借其出众的优质 Lumileds TopContact LED 芯片提升性能。这些出色的 OEM LED 提供优化的照明一致性，产生较少热量且具有理想的灯光颜色，带来更清晰的可见性。全球主要汽车制造商选择 Lumileds 汽车 LED 芯片和飞利浦车头灯灯泡的原因之一在于其提供优质的组件和技术，为您带来无与伦比的性能和延长的灯泡使用寿命。

      高达 5,800 K 色温，打造亮白光

      实用且兼顾性能。飞利浦 Ultinon Pro9000 具有高达 5800 K 的色温，经原厂设备制造商认证，可大幅提高在夜间驾驶的眼睛舒适度。这可缓解疲劳，降低眼睛过劳的风险，带来更安全、更愉快的夜间驾车体验。

      在道路所需位置为您提供精确照明

      得益于飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡上采用的 LED 芯片具有理想的定位功能，可以在道路所需位置为驾驶员提供精确照明，而不会使迎面而来的驾驶员目眩。我们的灯泡还具有飞利浦 SafeBeam 技术，可产生出色的可用光束和无眩光模式。飞利浦 Ultinon Pro9000 可确保驾驶更安全。

      小体积，大功能

      飞利浦 Ultinon Pro9000 采用小巧但有效的设计，为您提供强大技术。将性能和易用性考虑在内，飞利浦 Ultinon Pro9000 新一体式灯泡设计可允许快速、轻松安装。内置驱动器，无需担心车头灯灯具中的空间受限。此紧凑型设计可确保与各种汽车型号兼容。

      高电气兼容性，适合大多数车辆

      LED 改型和卤素灯泡在电压、构成和功耗方面各有不同。将您的卤素灯泡更换为其他 LED 可能会造成如闪烁光等问题。飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡无需其他适配器**，即可消除大多数车辆中的闪烁情况。它们可与车辆的电气系统搭配使用，提供始终如一的光束和色温。

      12V 和 24V 兼容，更具可用性

      飞利浦 Ultinon Pro9000 兼容 12V 和 24V 电气系统，使其适用于大多数车型。

      延长的使用寿命，长达 5,000 小时

      您想要明亮时尚的雾灯，但不想频繁更换出故障的灯。这是传统车头灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。在较高的光线强度下，LED 的使用寿命更长，且飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯经久耐用。得益于采用如 AirBoost 和 AirCool 热管理系统等功能，它们可使用长达 5,000 小时。

      经久耐用，满足当今的驾驶员需求

      飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡具有 IP65 等级防尘进入和防水溅保护，它们还符合 EMI，汽车行业电磁干扰标准。精心制造，旨在满足现代驾驶汽车生活方式的所需，经久耐用，满足当今驾驶员的需求。它们的日常应用表现为驾驶员带来了信心，并在整个驾驶途中提供更明亮、始终如一的照明。

      技术规格

      • 包装数据

        包装类型
        X2
        EAN1
        8719018007124
        EAN3
        8719018007131

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        前雾灯
        范围
        Ultinon Pro9000
        ECE 认证
        规格
        LED 雾灯 11366 U90CW X2
        基座
        PGJ19-1；PGJ19-2；PGJ19-3
        类型
        LED 雾灯 [~H8/H11/H16]
        技术特色
        AirBoost、SafeBeam 技术

      • 电子特性

        电压 [V]
        13.2 V
        功率 [W]
        15W

      • 市场规格

        使用效果
        明亮白光
        产品亮点
        汽车级 LED

      • 光学特性

        色温
        5800K
        流明 [lm]
        950

      • 订单信息

        订单输入
        11366U90CWX2
        订购代码
        712431

      • 外包装信息

        高度
        32.5  厘米
        长度
        120  厘米
        每件净重
        22  克
        宽度
        420  厘米
        每件毛重
        19.1  千克

      • 包装产品信息

        MOQ（适用于专业买家）
        2520 个装
        包装数量
        2.72 件
        每件毛重 [克]
        18.9
        高 [厘米]
        15.2
        长 [厘米]
        15.2
        每件净重 [克]
        7
        宽 [厘米]
        7

      • 寿命

        寿命
        5000 小时

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          • 与卤素灯泡的最低法定标准相比。
          • 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯，若有违反相关法规需自行负责
          • * 在某些极少数情况下，可能需要其他灯具维修 CANbus 才能彻底消除闪烁情况。