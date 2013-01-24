面向汽车发烧友的突破性 LED
飞利浦 Ultinon Pro9000 制定了 LED 改型灯泡新标准。它将亮度提升 250%*，白光增亮，性能出色，采用小巧设计，易于安装到大多数车辆上。*与最低法律标准相比。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
面向汽车发烧友的突破性 LED
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面向汽车发烧友的突破性 LED
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新飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯灯泡提供您驾驶所需的出色可见度。与卤素灯泡的最低法定标准相比，它们将亮度提升 250%*，在道路上带来始终如一的光线。其优化光谱使道路标志更显眼。让您看得更远，反应更快！
始终领先，飞利浦 Ultinon Pro9000 凭借其出众的优质 Lumileds TopContact LED 芯片提升性能。这些出色的 OEM LED 提供优化的照明一致性，产生较少热量且具有理想的灯光颜色，带来更清晰的可见性。全球主要汽车制造商选择 Lumileds 汽车 LED 芯片和飞利浦车头灯灯泡的原因之一在于其提供优质的组件和技术，为您带来无与伦比的性能和延长的灯泡使用寿命。
实用且兼顾性能。飞利浦 Ultinon Pro9000 具有高达 5800 K 的色温，经原厂设备制造商认证，可大幅提高在夜间驾驶的眼睛舒适度。这可缓解疲劳，降低眼睛过劳的风险，带来更安全、更愉快的夜间驾车体验。
得益于飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡上采用的 LED 芯片具有理想的定位功能，可以在道路所需位置为驾驶员提供精确照明，而不会使迎面而来的驾驶员目眩。我们的灯泡还具有飞利浦 SafeBeam 技术，可产生出色的可用光束和无眩光模式。飞利浦 Ultinon Pro9000 可确保驾驶更安全。
飞利浦 Ultinon Pro9000 采用小巧但有效的设计，为您提供强大技术。将性能和易用性考虑在内，飞利浦 Ultinon Pro9000 新一体式灯泡设计可允许快速、轻松安装。内置驱动器，无需担心车头灯灯具中的空间受限。此紧凑型设计可确保与各种汽车型号兼容。
LED 改型和卤素灯泡在电压、构成和功耗方面各有不同。将您的卤素灯泡更换为其他 LED 可能会造成如闪烁光等问题。飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡无需其他适配器**，即可消除大多数车辆中的闪烁情况。它们可与车辆的电气系统搭配使用，提供始终如一的光束和色温。
飞利浦 Ultinon Pro9000 兼容 12V 和 24V 电气系统，使其适用于大多数车型。
您想要明亮时尚的雾灯，但不想频繁更换出故障的灯。这是传统车头灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。在较高的光线强度下，LED 的使用寿命更长，且飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯经久耐用。得益于采用如 AirBoost 和 AirCool 热管理系统等功能，它们可使用长达 5,000 小时。
飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡具有 IP65 等级防尘进入和防水溅保护，它们还符合 EMI，汽车行业电磁干扰标准。精心制造，旨在满足现代驾驶汽车生活方式的所需，经久耐用，满足当今驾驶员的需求。它们的日常应用表现为驾驶员带来了信心，并在整个驾驶途中提供更明亮、始终如一的照明。
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