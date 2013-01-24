OEM LED 是飞利浦汽车售后市场的专属产品

始终领先，飞利浦 Ultinon Pro9000 凭借其出众的优质 Lumileds TopContact LED 芯片提升性能。这些出色的 OEM LED 提供优化的照明一致性，产生较少热量且具有理想的灯光颜色，带来更清晰的可见性。全球主要汽车制造商选择 Lumileds 汽车 LED 芯片和飞利浦车头灯灯泡的原因之一在于其提供优质的组件和技术，为您带来无与伦比的性能和延长的灯泡使用寿命。