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X-tremeVision Plus

卤素灯

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    X-tremeVision Plus 卤素灯

    12258XVPS2

    感觉更安全，驾驶更安心

    飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，超越其他大多数车灯。让您看的地方变远，反应增快，驾驶安全性提升。 查看所有优势

    X-tremeVision Plus 卤素灯

    感觉更安全，驾驶更安心

    飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，超越其他大多数车灯。让您看的地方变远，反应增快，驾驶安全性提升。 查看所有优势

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      光量增加 130%，看的地方变远，反应增快

      • 灯泡类型：H1
      • 每包 2 个
      • 12 伏，55 瓦
      可在道路上合法使用的超安全车头灯

      可在道路上合法使用的超安全车头灯

      到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内超安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。

      白光显著增亮，提升舒适度和安全性

      白光显著增亮，提升舒适度和安全性

      与普通车头灯相比，明亮白光 (3500 K) 显著增亮。飞利浦的梯度涂层技术TM 可产生强大的光照效果。因此，您可以享受到非常明亮的照明性能之一，以及非常舒适的夜间驾驶体验。

      确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视

      对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命远超任何其他高性能灯泡。

      卓越光束品质和灯光效果

      飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能非常优秀的光束之一。

      性能意味着光线增多和使用寿命变长

      飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生更明亮的光，亮度最高增强 130%。飞利浦 X-tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*，远远高于同类产品竞争对手的解决方案。（*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）

      出色的对比度，带来舒适的驾驶体验

      飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有增高的色温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以更好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验舒适度和安全性提升。

      明亮的灯泡之一：优质灯光效果

      凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现优质性能和无与伦比的视野而精心设计。

      亮度增强高达 130%，看的地方变远，反应增快

      远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。与其他大多数卤素车头灯相比，这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。

      技术规格

      • 包装数据

        EAN1
        8727900373769
        EAN3
        8727900373776
        包装类型
        S2

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        应用
        • 附加远光灯
        • 远光灯
        • 近光灯
        范围
        新极劲光 Plus
        类型
        H1
        ECE 认证
        规格
        H1 新极劲光 Plus
        基座
        P14.5s
        ECE 标志
        E1 21P

      • 电子特性

        额定功率
        55  瓦
        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        亮度更高
        产品亮点
        光量增加 130%

      • 灯光特征

        色温
        3500  K
        流明
        1550 ±15%

      • 订购信息

        订单输入
        12258XVPS2
        订购代码
        37376930

      • 外包装信息

        每件毛重
        2130  克
        高度
        12.6  厘米
        长度
        27.6  厘米
        宽度
        22.8  厘米

      • 包装产品信息

        每件毛重
        106.5  克
        高度
        10.9  厘米
        长度
        10.9  厘米
        每件净重
        6  克
        宽度
        5.3  厘米
        包装数量 / MOQ
        20

      • 寿命

        寿命
        350 小时

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