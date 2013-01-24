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CrystalVision

银战士4,300K亮白光 时尚升级型车灯

12336CVSM
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    CrystalVision 银战士4,300K亮白光 时尚升级型车灯

    12336CVSM

    4300K亮白光

    无论到哪里，您都将脱颖而出。飞利浦银战士系列产品产生4,300K亮白光，向世人宣告您的到来。 查看所有优势

    CrystalVision 银战士4,300K亮白光 时尚升级型车灯

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      • 每包 4 个
      • 12 伏，55 瓦
      • 风格
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      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

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      抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，能够很大限度的防震，抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现优秀照明效果。^适用于多种灯泡类型

      飞利浦汽车灯高度抗湿^

      灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

      飞利浦是主要汽车制造商的选择。

      100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        应用
        前雾灯
        规格
        H3 CrystalVision
        ECE 认证
        ECE 标志
        N/A
        范围
        银战士
        基座
        PK22s
        类型
        H3

      • 电子特性

        电压
        12  伏
        额定功率
        55  瓦

      • 寿命

        寿命
        300 小时

      • 灯光特征

        色温
        高达 4300  K
        流明
        1100 ±15%

      • 包装数据

        EAN1
        8711500696731
        EAN3
        8711500789242
        包装类型
        SM

      • 订购信息

        订购代码
        69673130

      • 包装产品信息

        包装数量 / MOQ
        20

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