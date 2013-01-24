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DiamondVision

蓝钻之光5,000k优质白光 白光时尚型升级车灯 H3

12336DVS2
  • 5000K优致白光 5000K优致白光 5000K优致白光
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    DiamondVision 蓝钻之光5,000k优质白光 白光时尚型升级车灯 H3

    12336DVS2

    5000K优致白光

    为您的轿车创造与众不同的外观。飞利浦蓝钻之光系列产生5,000K白光，使您和您的轿车从车流中脱颖而出。 查看所有优势

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      • 灯泡类型：H3
      • 每包 2 个
      • 12 伏，55 瓦
      • 风格
      同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

      同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

      强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

      种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

      种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

      哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^

      抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

      酷炫优雅的车头灯

      飞利浦蓝钻之光 Vision 车头灯灯泡为需要其车头灯呈现洁白外观的驾驶员提供了完美之选。得益于飞利浦的专利涂层技术，蓝钻之光提供了可见性极佳且风格时尚的真正白光。

      飞利浦是主要汽车制造商的选择。

      100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

      飞利浦汽车灯高度抗湿^

      灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

      技术规格

      • 市场规格

        使用效果
        极致白光
        产品亮点
        5000K

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        应用
        前雾灯
        基座
        PK22s
        范围
        蓝钻之光
        ECE 认证
        ECE 标志
        N/A
        规格
        H3
        类型
        H3 蓝钻之光

      • 电子特性

        电压
        12  伏
        额定功率
        55  瓦

      • 灯光特征

        色温
        高达 5000  K
        流明
        800 ±15%  lm

      • 寿命

        寿命
        B3/Tc = 150/300

      • 订购信息

        订购代码
        69669430
        订单输入
        12336DVS2

      • 包装数据

        包装类型
        S2A
        EAN1
        8711500696694
        EAN3
        8711500789167

      • 包装产品信息

        每件毛重
        126.5  克
        高度
        10.9  厘米
        长度
        10.9  厘米
        每件净重
        • 6.38  克
        • 12.6  克
        包装数量 / MOQ
        20
        宽度
        5.3  厘米

      • 外包装信息

        长度
        27.6  厘米
        宽度
        22.8  厘米
        每件毛重
        2.53  千克

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