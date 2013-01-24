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LED 背光液晶显示器

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    LED 背光液晶显示器

    19S4LSB5/93

    持续高效

    飞利浦 LED 显示屏外壳不含 PVC、BFR，环保高效 查看所有优势

    LED 背光液晶显示器

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      持续高效

      高效节能的 LED 显示屏

      • S 系列
      • 19 英寸（48.3 厘米）
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

      SmartContrast 可提供极其丰富的暗部细节

      SmartContrast 可提供极其丰富的暗部细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      TrueVision 可确保实验室级高品质图像

      TrueVision 可确保实验室级高品质图像

      TrueVision 是飞利浦的一项专利技术，它采用先进的算法测试和校准显示器屏幕，为您带来极致屏幕性能。飞利浦确保 TrueVision 显示器在出厂时 已按照此流程进行精调，带给您始终如一的颜色和图像质量。

      LED 技术确保色彩鲜艳自然

      白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

      SmartPower：节省多达 50% 的能源

      SmartPower 是一种人工智能技术，它可以动态分享屏幕图像的内容，从而实现节能效果。背光源强度可以由系统自动控制和预设，使能耗减少多达 50%，大大节省了能源成本

      SmartControl，高性能轻松调谐

      PC 软件可用于对显示器性能和设置进行微调。飞利浦为用户提供了两种显示设置调节选择。您既可以通过显示屏上的按钮浏览屏幕上显示的多层菜单，也可以使用飞利浦 SmartControl 软件来以一种熟悉的方式调节多种显示设置

      不含 PVC-BFR 的外壳

      飞利浦显示器外壳不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯（不含 PVC-BFR）

      汞含量为零

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      100% 回收包装材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料均采用可全面回收利用的材料。在特定型号中，我们采用 >= 65% 的使用后可回收塑料，确保减少废物。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除铅和汞等有害物质。我们的显示器外壳采用不含 PVC/BFR 的材料制成。有关详细信息，请访问飞利浦网站：http://www.asimpleswitch.com/global/。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        TFT-LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        19 英寸 / 48 厘米
        有效显示区
        376.32 x 301.06 毫米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        宽高比
        5:4
        出色分辨率
        1280 x 1024，60 赫兹
        响应时间（标准）
        5  毫秒
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.294 x 0.294 毫米
        视角
        • 170º（水平）/160º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -75 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • DVI-D（数字，HDCP）
        • VGA（模拟）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色

      • 便利性

        方便用户
        • SmartImage
        • 亮度
        • SmartPower
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl Premium
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 波兰语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8/7/Vista

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        9 瓦（标准）
        开启模式
        14.3 瓦（标准）（能源之星 6.0 测试方法）
        待机模式
        0.1 瓦
        关闭模式
        0.1 瓦
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        404 x 418 x 194  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        404 x 346 x 61  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        450 x 463 x 148  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.20  千克
        不带支座的产品（千克）
        2.80  千克
        带包装的产品（千克）
        4.92  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        30,000  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 6.0
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • BSMI
        • CCC
        • CE 标记
        • cETLus
        • FCC B 级
        • GOST
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • WEEE

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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