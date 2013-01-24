SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
TrueVision 是飞利浦的一项专利技术，它采用先进的算法测试和校准显示器屏幕，为您带来极致屏幕性能。飞利浦确保 TrueVision 显示器在出厂时 已按照此流程进行精调，带给您始终如一的颜色和图像质量。
白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。
SmartPower 是一种人工智能技术，它可以动态分享屏幕图像的内容，从而实现节能效果。背光源强度可以由系统自动控制和预设，使能耗减少多达 50%，大大节省了能源成本
PC 软件可用于对显示器性能和设置进行微调。飞利浦为用户提供了两种显示设置调节选择。您既可以通过显示屏上的按钮浏览屏幕上显示的多层菜单，也可以使用飞利浦 SmartControl 软件来以一种熟悉的方式调节多种显示设置
飞利浦显示器外壳不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯（不含 PVC-BFR）
飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。
飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料均采用可全面回收利用的材料。在特定型号中，我们采用 >= 65% 的使用后可回收塑料，确保减少废物。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除铅和汞等有害物质。我们的显示器外壳采用不含 PVC/BFR 的材料制成。有关详细信息，请访问飞利浦网站：http://www.asimpleswitch.com/global/。
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连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳