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具有 SmoothTouch 技术的液晶显示器

222B9T/93
  • 采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏 采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏 采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏
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    具有 SmoothTouch 技术的液晶显示器

    222B9T/93

    采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏

    防水、防尘的坚固触摸屏显示器，可在任何地方灵活使用，带铰接支架，可调节至您所需的角度。提供跨应用程序的简单直观的使用方式，能大大提高工作效率。 查看所有优势

    具有 SmoothTouch 技术的液晶显示器

    采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏

    防水、防尘的坚固触摸屏显示器，可在任何地方灵活使用，带铰接支架，可调节至您所需的角度。提供跨应用程序的简单直观的使用方式，能大大提高工作效率。 查看所有优势

    采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏

    防水、防尘的坚固触摸屏显示器，可在任何地方灵活使用，带铰接支架，可调节至您所需的角度。提供跨应用程序的简单直观的使用方式，能大大提高工作效率。 查看所有优势

    具有 SmoothTouch 技术的液晶显示器

    采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏

    防水、防尘的坚固触摸屏显示器，可在任何地方灵活使用，带铰接支架，可调节至您所需的角度。提供跨应用程序的简单直观的使用方式，能大大提高工作效率。 查看所有优势

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      采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏

      • B 系列
      • 22（对角 21.5 英寸/54.6厘米）
      • 1920 x 1080（全高清）
      SmoothTouch 显示屏带来自然、流畅的触控响应

      SmoothTouch 显示屏带来自然、流畅的触控响应

      这款飞利浦显示屏采用投射电容式 10 点触控技术，实现流畅响应。您可以全方位操控触控应用程序的全新功能，让旧版应用程序富于活力。用 10 指进行盲打或与友人共享激动人心的互动游戏。在工作或学校环境中与同事或同学交互协作，提高您的工作效率和学习效率。

      显示器正面达到 IP65 级防水、防尘标准

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      身处不尽如人意的环境，您需要一台能够承受日常生活中的水溅和飞尘的显示器。国际标准 IEC/EN 60529 中定义的入口防护 (IP) 等级用于定义电器外壳防止异物和水分侵入的密封性能等级。这款飞利浦显示器符合国际防尘防水 IP 等级标准，可承受日常生活中出现的水溅和飞尘。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

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      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

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      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

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      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

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      SmartStand 具有可调节角度，可提高工作效率

      飞利浦 SmartStand 让您能够灵活调整屏幕。其具有可平稳倾斜的 Z 型结构，高度调整和折叠功能让您可以在各种符合人体工程学的位置使用产品。您可以将支架设置在竖直位置，以获得更好的触摸控制，也可以将其向后倾斜，便于轻松绘图或批注。在需要操作某些应用程序时，您甚至可以将屏幕几乎平贴在桌子上。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        TFT-LCD (TN)
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        21.5 英寸 / 54.6 厘米
        有效显示区
        476.64（横向）x 268.11（纵向）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080 @ 60 赫兹
        像素密度
        102 PPI
        响应时间（标准）
        1 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.248 x 0.248 毫米
        视角
        • 170º（水平）/160º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        色域（标准）
        NTSC 72% (CIE 1931)
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 85 千赫（水平）/48 - 75 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y
        无闪烁
        Y
        EasyRead
        Y
        LowBlue 模式
        Y

      • 触感

        触控技术
        投射式电容
        触控点
        10 点
        触控方式
        手写笔、手指、手套*
        触控界面
        USB
        触控玻璃硬度
        7 H
        触控玻璃涂层
        眩光
        触控有效区域
        476.64 毫米（横向）x 268.11 毫米（纵向）
        操作系统
        Windows 10 / 8.1 / 8 / 7；Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4；某些 Linux 版本*
        防误触区域
        >= 30 x 30 毫米
        入口防护
        IP65 - 仅限正面
        密封性
        触控屏密封至边框；触控屏密封至液晶屏

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI-D（数字，HDCP）
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4
        USB
        USB 3.1 x 2（包含 1 個快充接口）*
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 W x 2
        方便用户
        • SmartImage
        • 输入
        • 亮度
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5 ~ 90  度
        折叠角度
        0 ~ 70 度
        高度调节
        184（水平），76（垂直）  毫米

      • 功率

        ECO 节能模式
        10.3 瓦（标准）
        开启模式
        11.92 瓦（标准）（能源之星测试方法）
        待机模式
        < 0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        515 x 394 x 227  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        515 x 317 x 45  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        575 x 420 x 161  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        7.46  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.17  千克
        带包装的产品（千克）
        9.91  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20% - 80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF（已经过证明）
        70,000 小时（不包括背光）

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 8.0
        • EPEAT*
        • TCO 认证优势
        • RoHS
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • EPA
        • ICES-003
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • CU-EAC
        • CCC
        • CECP
        • cETLus

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • 手套材料和厚度：丁腈（0.15 毫米）、棉（0.31 毫米）、CPE（0.03 毫米）、PVC（0.12 毫米）
          • 有关触控功能支持的操作系统的更多详情，请参阅用户手册中的 "SmoothTouch"。
          • 快速充电符合 USB BC 1.2 标准
          • EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 https://www.epeat.net/ 了解您所在国家/地区的注册状态。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。