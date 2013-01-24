采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏
防水、防尘的坚固触摸屏显示器，可在任何地方灵活使用，带铰接支架，可调节至您所需的角度。提供跨应用程序的简单直观的使用方式，能大大提高工作效率。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏
防水、防尘的坚固触摸屏显示器，可在任何地方灵活使用，带铰接支架，可调节至您所需的角度。提供跨应用程序的简单直观的使用方式，能大大提高工作效率。 查看所有优势
采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏
防水、防尘的坚固触摸屏显示器，可在任何地方灵活使用，带铰接支架，可调节至您所需的角度。提供跨应用程序的简单直观的使用方式，能大大提高工作效率。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
采用 SmoothTouch 技术的出色交互显示屏
防水、防尘的坚固触摸屏显示器，可在任何地方灵活使用，带铰接支架，可调节至您所需的角度。提供跨应用程序的简单直观的使用方式，能大大提高工作效率。 查看所有优势
这款飞利浦显示屏采用投射电容式 10 点触控技术，实现流畅响应。您可以全方位操控触控应用程序的全新功能，让旧版应用程序富于活力。用 10 指进行盲打或与友人共享激动人心的互动游戏。在工作或学校环境中与同事或同学交互协作，提高您的工作效率和学习效率。
身处不尽如人意的环境，您需要一台能够承受日常生活中的水溅和飞尘的显示器。国际标准 IEC/EN 60529 中定义的入口防护 (IP) 等级用于定义电器外壳防止异物和水分侵入的密封性能等级。这款飞利浦显示器符合国际防尘防水 IP 等级标准，可承受日常生活中出现的水溅和飞尘。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。
飞利浦 SmartStand 让您能够灵活调整屏幕。其具有可平稳倾斜的 Z 型结构，高度调整和折叠功能让您可以在各种符合人体工程学的位置使用产品。您可以将支架设置在竖直位置，以获得更好的触摸控制，也可以将其向后倾斜，便于轻松绘图或批注。在需要操作某些应用程序时，您甚至可以将屏幕几乎平贴在桌子上。
图片/显示
触感
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳