用于专业电视的 USB 时钟
这款附件专为专业电视而设计，是客房永久展示时间的有效解决方案，它支持通过 USB 端口方便地连接到电视机，不需要额外的电源。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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