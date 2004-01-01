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专业电视附件

22AV1860A/12
  • 用于专业电视的 USB 时钟 用于专业电视的 USB 时钟 用于专业电视的 USB 时钟
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    专业电视附件

    22AV1860A/12

    用于专业电视的 USB 时钟

    这款附件专为专业电视而设计，是客房永久展示时间的有效解决方案，它支持通过 USB 端口方便地连接到电视机，不需要额外的电源。

    专业电视附件

    用于专业电视的 USB 时钟

    这款附件专为专业电视而设计，是客房永久展示时间的有效解决方案，它支持通过 USB 端口方便地连接到电视机，不需要额外的电源。

    用于专业电视的 USB 时钟

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    专业电视附件

    用于专业电视的 USB 时钟

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      • 外接 USB 时钟

      显示时间自动与电视时间关联

      该时钟始终准确无误，无需单独设置时间。通过 USB 连接，显示屏自动与电视通过广播信号接收到的准确时间同步。

      酒店房间内可轻松查看时钟

      清晰、高品质的时钟显示屏在整个酒店房间都轻松可见且亮度宜人，客人不会在夜间受到干扰。

      可调亮度，满足不同环境需求

      时钟显示屏的亮度可以配置为不同级别，也可以完全关闭。

      技术规格

      • 人性化功能

        时钟
        • 自动定时下载
        • 自动亮度传感器

      • 兼容性

        兼容性
        • 3000 系列
        • 4000 系列
        • 5000 系列
        • 6000 系列
        • 7000 系列

      • 尺寸

        产品重量
        0.035  千克
        产品尺寸（宽x厚x高）
        70 x 28 x 21 毫米

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