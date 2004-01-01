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22AV1965A/12
  • 飞利浦 3 米直流电源线 飞利浦 3 米直流电源线 飞利浦 3 米直流电源线
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    飞利浦 3 米直流电源线

    3 米直流电源线专为飞利浦 HeartLine 床边电视而设计，与显示屏本身同样富于创新。您可订购预安装在可选墙壁或天花板支臂内的电源线，在定制安装过程中节省时间和精力。

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      飞利浦 3 米直流电源线

      • 直流电源线

      技术规格

      • 兼容性

        兼容性
        19HFL5x14W

      • 尺寸

        长度
        300  厘米

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