飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
SmartControl Lite 是基于 GUI 显示器控制软件的下一代 3D 代表。它允许用户通过鼠标精细调谐大多数显示器参数，包括颜色、亮度、屏幕校准、多媒体、ID 管理等等。
飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。
图片/显示
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可持续发展
合规性和标准
机壳
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