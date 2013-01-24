主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

采用广色域技术的曲面液晶显示器

248E8QHSW/93
  • 色彩生动，画质清晰细腻 色彩生动，画质清晰细腻 色彩生动，画质清晰细腻
    -{discount-value}

    采用广色域技术的曲面液晶显示器

    248E8QHSW/93

    色彩生动，画质清晰细腻

    通过这款飞利浦曲面显示屏延伸您的观赏体验。使用这款全高清显示屏，您可以真正沉浸于美妙的游戏之中，甚至可以获得所需的显示空间，更好地开展工作。 查看所有优势

    采用广色域技术的曲面液晶显示器

    色彩生动，画质清晰细腻

    通过这款飞利浦曲面显示屏延伸您的观赏体验。使用这款全高清显示屏，您可以真正沉浸于美妙的游戏之中，甚至可以获得所需的显示空间，更好地开展工作。 查看所有优势

    色彩生动，画质清晰细腻

    通过这款飞利浦曲面显示屏延伸您的观赏体验。使用这款全高清显示屏，您可以真正沉浸于美妙的游戏之中，甚至可以获得所需的显示空间，更好地开展工作。 查看所有优势

    采用广色域技术的曲面液晶显示器

    色彩生动，画质清晰细腻

    通过这款飞利浦曲面显示屏延伸您的观赏体验。使用这款全高清显示屏，您可以真正沉浸于美妙的游戏之中，甚至可以获得所需的显示空间，更好地开展工作。 查看所有优势

    相似产品

    See all home-monitors

      色彩生动，画质清晰细腻

      打造身临其境之感的曲面设计

      • E 系列
      • 24（23.6 英寸 / 59.9 厘米可视尺寸）
      • 1920 x 1080（全高清）
      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      SmartContrast 深黑色层次细节

      SmartContrast 深黑色层次细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      EasySelect 菜单切换键，快速访问屏幕菜单

      EasySelect 菜单切换键，快速访问屏幕菜单

      精心布置的 EasySelect 菜单切换键，让您可在屏幕显示菜单中快速轻松地调整显示器设置。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      SmartImage Lite 可轻松优化图像设置

      SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        VA 液晶显示屏
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        23.6 英寸 / 59.9 厘米
        有效显示区
        521.4（水平）x 293.28（垂直）- 1800R 曲率*
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶响应时间）*
        像素密度
        93 PPI
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.272 x 0.272 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        Y
        画面效果增强
        SmartImage Lite
        色域（标准）
        NTSC 110%*，sRGB 99%*
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • HDMI 1.4 x 1
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 4:3 / 宽屏
        • 输入
        • SmartImage lite
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        Kensington 锁
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        28 瓦（标准）
        待机模式
        0.5 瓦
        关闭模式
        0.5 瓦
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        545 x 408 x 162  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        545 x 326 x 65  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        599 x 461 x 127  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.4  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.2  千克
        带包装的产品（千克）
        4.5  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CEL
        • WEEE
        • CECP

      • 机壳

        颜色
        白色
        表面
        光面

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 显示屏的圆弧半径以毫米为单位
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931