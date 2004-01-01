包装盒中的其他物品
- 遥控器电池
- 遥控器
- 保修单
- 电源线
- 桌架
24HFL3014/12
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
CMND 与控制让您能够从中央位置远程配置和安装您的电视，而无需进入每个房间。轻松更新并管理您的所有显示屏，而且完全不必打扰到客人。
在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一种集成解决方案，允许观看者通过输入代码或插卡的形式解锁付费观看频道。
飞利浦专业电视具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可使用您自己的品牌进行定制。您可轻松将自己的标识或定制背景添加到菜单，提高品牌知名度。
能够在不到一分钟的时间里，轻松地将一台电视机的所有编程设定和频道设定复制并无线传输到其它电视机。此功能可确保电视机之间的一致性，并且显著减少安装时间和成本。
一个针对模拟和数字频道集成的频道列表。这可让访客在模拟和数字频道之间轻松无缝地切换。
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
飞利浦电视旨在将功耗降到较低水平。这不仅能减轻对环境的影响，还能降低操作成本。
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