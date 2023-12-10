无需插电型全彩色显示屏
从丰富多彩的彩色菜单到无纸化海报，打造与时俱进的全新显示方式。借助超清晰、易于更新、更具可持续性的 ePaper 技术实现纸质标牌数字化或替换以静态方式显示图像的数字化解决方案。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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采用 Android 技术的飞利浦专业显示器灵活且安全，专为本地 Android 应用程序而优化，并可直接在显示屏上轻松安装网络应用程序和软件。全部可通过互联网连接进行控制。
显示 60,000 种颜色（包括蓝色），可实现清晰可靠的消息传递，配备 16GB 内部存储，无需外部媒体播放机。插入电源，即可通过 USB、LAN 或 WiFi 连接上传新的静态内容供即时播放。
凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够远程管理和维护此设备，随时随地安全切换内容。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。
非常适合没有电源的环境。飞利浦 Tableaux 可以定位和重新定位，以与纸质海报相同的方式显示彩色静态内容，仅在加载新内容时才需要超低功耗。
研发面向可持续未来的技术 – 无需电力、无废物的彩色纸海报替代品。
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