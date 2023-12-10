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E-paper 标志牌

25BDL4150I/00
  • 无需插电型全彩色显示屏 无需插电型全彩色显示屏 无需插电型全彩色显示屏
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    E-paper 标志牌

    25BDL4150I/00

    无需插电型全彩色显示屏

    从丰富多彩的彩色菜单到无纸化海报，打造与时俱进的全新显示方式。借助超清晰、易于更新、更具可持续性的 ePaper 技术实现纸质标牌数字化或替换以静态方式显示图像的数字化解决方案。 查看所有优势

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    从丰富多彩的彩色菜单到无纸化海报，打造与时俱进的全新显示方式。借助超清晰、易于更新、更具可持续性的 ePaper 技术实现纸质标牌数字化或替换以静态方式显示图像的数字化解决方案。 查看所有优势

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      无需插电型全彩色显示屏

      先进技术成就优质画面

      • 25 英寸
      • Android

      Android SoC 处理器

      采用 Android 技术的飞利浦专业显示器灵活且安全，专为本地 Android 应用程序而优化，并可直接在显示屏上轻松安装网络应用程序和软件。全部可通过互联网连接进行控制。

      全彩色 ePaper 显示屏

      显示 60,000 种颜色（包括蓝色），可实现清晰可靠的消息传递，配备 16GB 内部存储，无需外部媒体播放机。插入电源，即可通过 USB、LAN 或 WiFi 连接上传新的静态内容供即时播放。

      配备 PPDS Wave，可用于远程管理

      凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够远程管理和维护此设备，随时随地安全切换内容。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。

      阳光直射下仍清晰可见

      非常适合没有电源的环境。飞利浦 Tableaux 可以定位和重新定位，以与纸质海报相同的方式显示彩色静态内容，仅在加载新内容时才需要超低功耗。

      面向未来的技术

      研发面向可持续未来的技术 – 无需电力、无废物的彩色纸海报替代品。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        25.3  英寸
        面板分辨率
        3200 x 1800
        宽高比
        16:9
        显示屏色彩
        60k
        操作系统
        Android 11

      • 连接

        视频输入
        USB
        音频输出
        左/右音频（3.5 毫米插孔）
        其它接口
        • micro SD
        • 微型 USB

      • 通信

        以太网
        10M/100M
        Wi-Fi/ WLAN
        2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 模块

      • 便利性

        放置
        • 横向 (24/7)
        • 纵向 (24/7)
        网络可控性
        局域网 (RJ45)

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        15~ 35  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20% ~ 80  %
        海拔
        0 ~ 3000 米

      • 功率

        主电源
        20V/2.25A 适配器

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源适配器
        • 快速入门指南（1 份）

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 简体中文
        审批机构
        • CE
        • CB
        • UL
        • FCC
        保修
        3 年保修

      • 内置播放器

        CPU
        Rockchip PX30S
        内存
        2GB DDR4
        存储
        16GB EMMC

      • 尺寸

        机身宽度
        598.6  毫米
        机身高度
        350.2  毫米
        机身厚度
        37.5  毫米
        边框宽度
        18.6/18.6/18.6/22 毫米
        壁架
        100x100 毫米 VESA 安装
        产品重量
        2.7  千克

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