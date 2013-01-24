内置 USB-C 底座

这款飞利浦显示器具有内置 USB C 型底座，可输送电力。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。通过将您的所有外设（如键盘、鼠标和 RJ-45 以太网线）连接到显示器底座来简化操作。只需通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑和此显示器即可观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时还可为您的笔记本电脑供电和充电。