简化您的连接
这种带有 USB-C 基座的飞利浦 QHD 显示器消除了线缆杂乱无章的情况。观看 QHD 图像、安全地连接到内网以及为您的笔记本电脑充电，所有这一切都可通过一根 USB-C 线缆同时进行。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款飞利浦显示器具有内置 USB C 型底座，可输送电力。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。通过将您的所有外设（如键盘、鼠标和 RJ-45 以太网线）连接到显示器底座来简化操作。只需通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑和此显示器即可观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时还可为您的笔记本电脑供电和充电。
这款飞利浦显示屏采用 USB C 型接口，可提供电源。借助智能、灵活的电源管理，您可以直接为兼容的设备充电。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。您可以观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时为您兼容的设备供电和充电。
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、出色清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和浏览网页，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无线红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够削减 70% 的电费并延长显示器的使用寿命。
这款显示器具有符合 USB 电力输送标准的内置 USB-C 接头。通过智能和灵活的电源管理，您现在可以使用单根 USB-C 电缆直接从显示器为您兼容的* 笔记本电脑供电和/或充电。
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
图片/显示
连接
USB
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳