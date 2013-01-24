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采用 USB-C 基座的液晶显示器

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    采用 USB-C 基座的液晶显示器

    272B7QUPBEB/93

    简化您的连接

    这种带有 USB-C 基座的飞利浦 QHD 显示器消除了线缆杂乱无章的情况。观看 QHD 图像、安全地连接到内网以及为您的笔记本电脑充电，所有这一切都可通过一根 USB-C 线缆同时进行。 查看所有优势

    采用 USB-C 基座的液晶显示器

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      简化您的连接

      采用 USB-C 基座的显示器

      • B 系列
      • 27 英寸（68.6 厘米）
      • 2560 x 1440 (QHD)
      内置 USB-C 底座

      内置 USB-C 底座

      这款飞利浦显示器具有内置 USB C 型底座，可输送电力。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。通过将您的所有外设（如键盘、鼠标和 RJ-45 以太网线）连接到显示器底座来简化操作。只需通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑和此显示器即可观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时还可为您的笔记本电脑供电和充电。

      通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑

      通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑

      这款飞利浦显示屏采用 USB C 型接口，可提供电源。借助智能、灵活的电源管理，您可以直接为兼容的设备充电。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。您可以观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时为您兼容的设备供电和充电。

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、出色清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和浏览网页，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      LowBlue 模式，高效保护视力

      LowBlue 模式，高效保护视力

      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      窄边框呈现出无缝外观

      窄边框呈现出无缝外观

      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      PowerSensor 节省的能源成本多达 70%

      PowerSensor 节省的能源成本多达 70%

      PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无线红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够削减 70% 的电费并延长显示器的使用寿命。

      内置 RJ-45 以太网，提供数据安全性

      内置 RJ-45 以太网，提供数据安全性

      从显示器为兼容的笔记本电脑供电和充电

      这款显示器具有符合 USB 电力输送标准的内置 USB-C 接头。通过智能和灵活的电源管理，您现在可以使用单根 USB-C 电缆直接从显示器为您兼容的* 笔记本电脑供电和/或充电。

      查看晶晰的 QHD 2560x1440 图像

      这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸/68.5 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        596.7（水平）x335.7（垂直）
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        2560 x 1440 @ 75 Hz*
        像素密度
        109 PPI
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.233 x 0.233 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage
        色域（标准）
        NTSC 114%*，sRGB 132%*
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 99 kHz（水平）/50 - 76 Hz（垂直）
        sRGB
        LowBlue 模式
        EasyRead

      • 连接

        信号输入
        DisplayPort 1.2 x 1，HDMI 1.4 x 1
        信号输出
        DisplayPort 输出 x 1
        USB：
        USB-C 3.1 x 1 第 2 代（上行），USB 3.1 x 3（下行，带快速充电）*
        音频（输入/输出）
        耳机输出
        RJ45
        以太网 LAN，高达 1G*
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色

      • USB

        USB-C
        正反随意插拔的插头连接器
        高速
        数据和视频传输
        DP
        内置 Display Port Alt 模式
        供电
        USB PD 版本 2.0
        USB-C 最大供电
        高达 65 瓦（5V/3A；7V/3A；9V/3A；12V/3A；15V/3A；20V/3A）

      • 便利性

        内置扬声器
        2 W x 2
        方便用户
        • SmartImage
        • 输入
        • PowerSensor
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        150  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -175/175  度
        倾斜
        -5/30  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        19.7 W（标准）
        开启模式
        19.02 瓦（标准）（能源之星测试方法）
        待机模式
        < 0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        零功耗开关
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        614 x 548 x 257  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        614 x 372 x 56  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        690 x 458 x 252  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        7.38  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.95  千克
        带包装的产品（千克）
        10.16  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF（已经过证明）
        70,000 小时（不包括背光）

      • 可持续发展

        环境和能源
        • PowerSensor
        • 能源之星 8.0
        • EPEAT*
        • TCO 认证优势
        • RoHS
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %
        消费后可回收塑料
        85%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • cETLus
        • CU-EAC
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • EPA
        • 乌克兰语
        • ICES-003
        • CCC
        • CECP
        • PSB
        • CB
        • CEL

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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          • 要通过 USB-C 传输视频，笔记本电脑/设备必须支持 USB-C DP Alt 模式
          • 屏幕共享、通过互联网在线流式播送视频和音频等活动可能影响您的网络性能。您的硬件、网络带宽及其性能将决定音频和视频的总体质量。
          • 您的笔记本电脑/设备必须支持 USB-C 标准动力输送规格才能使用 USB-C 供电和充电功能。请查看您的笔记本电脑用户手册或咨询制造商以了解更多详细信息。
          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 最高分辨率，适合 HDMI、DP 或 USB-C 输入。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 如果以太网连接速度慢，请进入 OSD 菜单，然后选择支持 1G LAN 速度的 USB 3.0 或更高版本。
          • EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 https://www.epeat.net/ 了解您所在国家/地区的注册状态。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。