玩游戏时不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。采用自适应-同步技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。
激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的出色顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 165 次，速度比标准显示器有效提升。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 165 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
MPRT（动态画面响应时间）是一种更直观的描述响应时间的方式，它直接指从看到模糊噪声到清晰通透图像的持续时间。飞利浦游戏显示器具有 1 毫秒的 MPRT，可有效消除拖尾和运动模糊情况，提供更清晰和精确的视觉效果，从而增强游戏体验。对于令人震撼和颤动灵敏型的游戏玩家而言，这是理想的选择。
经 VESA 认证的 DisplayHDR 400 从普通 SDR 显示器中得到明显改进。与其他“HDR 兼容型”屏幕不同，真正的 DisplayHDR 400 提供令人惊艳的亮度、对比度和色彩。具有全局调光功能和高达 400 尼特的峰值亮度，图像更逼真，亮点显著，同时具有更深、更微妙的黑色效果。它可呈现更浓郁丰富的全新色彩，从而带来吸引您感官的视觉体验。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得快速的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭使用的理想选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的不二之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳