将您的控制台游戏体验提升到新的层次
这款配备身临其境的 Ambiglow 灯光效果的 Momentum QHD 游戏显示器可瞬间吸引您的目光。低输入迟滞和 165 赫兹快速刷新率可带来流畅的游戏体验。DisplayHDR 400 可提供清晰、逼真的画质，让您时刻全神投入。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
将您的控制台游戏体验提升到新的层次
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将您的控制台游戏体验提升到新的层次
这款配备身临其境的 Ambiglow 灯光效果的 Momentum QHD 游戏显示器可瞬间吸引您的目光。低输入迟滞和 165 赫兹快速刷新率可带来流畅的游戏体验。DisplayHDR 400 可提供清晰、逼真的画质，让您时刻全神投入。 查看所有优势
激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的出色顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 165 次，速度比标准显示器有效提升。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 165 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴
MPRT（动态画面响应时间）是一种更直观的描述响应时间的方式，它直接指从看到模糊噪声到清晰通透图像的持续时间。飞利浦游戏显示器具有 1 毫秒的 MPRT，可有效消除拖尾和运动模糊情况，提供更清晰和精确的视觉效果，从而增强游戏体验。对于令人震撼和颤动灵敏型的游戏玩家而言，这是理想的选择。
输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。
Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过从显示器形成光环来增强内容在屏幕上的显示效果。它具有快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，可为您提供引人入胜的独特观赏体验。
DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
选择一种更适合您观赏需求的 SmartImage HDR 模式。HDR 游戏：针对玩视频游戏进行优化。白色更亮，黑色更暗，游戏场景更为生动，显示更多细节，让您轻松发现隐藏在黑暗角落和阴影中的敌人。HDR 电影：观看 HDR 电影的理想选择。提供更出色的对比度和亮度，带来更逼真的沉浸式观赏体验。HDR 照片：增强红色、绿色和蓝色，呈现生动的视觉效果。DisplayHDR：VESA DisplayHDR 认证*。个性化：在图像菜单中自定义设置。*请参阅 HDR 级别规格。
迷你旋转底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座，可进行倾斜、旋转和高度调节，从而让每个用户都能确定显示器的理想观看位置，从而实现出色的舒适度和效率。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳