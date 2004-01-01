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专业电视

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    专业电视

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    控制

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        屏幕对角线尺寸（英寸）
        32  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        80  厘米
        显示屏
        • LED 高清电视
        • D-LED
        面板分辨率
        1366 x 768p
        亮度
        250  cd/m²
        视角
        178º（水平）/178º（垂直）

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC 全高清（最高可达 1080p60）
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        模拟电视
        • PAL
        • SECAM

      • 功能

        操作简易
        • 图像风格
        • 声音风格
        • 图像格式
        • 独立的音量控制
        数字服务
        • 8d EPG
        • 当前和下一代
        • MHEG
        • 图文电视
        • 字幕
        本地控制
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        酒店模式
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        • 安装菜单锁定
        • 音量限制
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        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
        提醒功能
        • 定时关机
        • 闹钟唤醒
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        • 即时初始克隆
        • 通过 USB/RF
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        • RF 远程管理
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        MyChoice
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        • 缆线绑带就绪
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        • RC 电池仓门锁
        • 夜光时钟按钮
        频道
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      • 医疗保健功能

        控制
        • 多个遥控器
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        • 耳机输出
        • 独立的主扬声器静音
        • 耳机检测
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        欧盟能源标签功率
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        节能功能
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        EPREL 注册编号
        345104

      • 附件

        随附
        • 棱脚支架
        • 2 节 AAA 电池
        • 电源线
        • 保修单
        • 法律及安全手册
        • 遥控器 22AV1903A/12
        可选
        • 简易遥控器 RC 22AV1601B/12
        • 医疗保健遥控器 RC 22AV1604B/12
        • 设置遥控器 22AV9574A/12

      • 接口（侧面）

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        耳机输出
        迷你插孔
        USB 1
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        DVI 音频输入
        迷你插孔
        天线
        IEC-75
        HDMI1
        • ARC
        • HDMI 1.4
        数字音频输出
        光学
        VGA 输入
        15 针 D-Sub
        HDMI 2
        HDMI 1.4

      • 连通性增强

        EasyLink (HDMI CEC)
        • 单键式播放
        • 系统待机
        • RC 通过
        • 系统音频控制
        HDMI
        ARC (HDMI1)
        Scart
        开启 scart

      • 设计

        颜色
        爵士黑

      • 尺寸

        机身宽度
        732  毫米
        机身高度
        432  毫米
        机身厚度
        77  毫米
        产品重量
        4.6  千克
        身机宽度（含桌架）
        732  毫米
        机身高度（含桌架）
        455  毫米
        机身厚度（含桌架）
        166  毫米
        产品重量（含桌架）
        4.7  千克
        可壁挂安装
        • 100 x 100 毫米
        • M6

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器电池
      • 遥控器
      • 保修单
      • 电源线
      • 桌架

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          • 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
          • 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
          • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。

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