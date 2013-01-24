超宽四倍高清 3440 x 1440 像素的晶晰图像

这些飞利浦显示屏可提供晶晰加宽的四倍高清 3440 x 1440 像素图像。采用具有高密度像素数的高性能面板、178/178 宽视角，这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。加宽 21:9 格式可提供更多空间进行并列比较，容纳更多可查看的电子表格列，从而实现更高的生产效率。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。