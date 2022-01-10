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LED

高清 LED Android 电视

39PHS6707/12
  • 处处适用，处处美丽。 处处适用，处处美丽。 处处适用，处处美丽。
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    LED 高清 LED Android 电视

    39PHS6707/12

    处处适用，处处美丽。

    希望找到最适合面积较小的公寓或房间的电视？这款 39 英寸飞利浦电视放在哪里都与环境相得益彰。画面鲜艳，声音清晰，名副其实的智能飞利浦 Android 电视。 查看所有优势

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      处处适用，处处美丽。

      高清 LED Android 电视

      • 98 厘米（39 英寸）
      • 杜比全景声音效
      • Android 电视
      兼容支持杜比全景声的平板影院

      兼容支持杜比全景声的平板影院

      无论观看什么内容，都可以展现戏剧般的效果。这款飞利浦 Android 电视兼容支持杜比全景声的平板影院，可以生动地展现不同深度和高度的声音。您将体验到上方和周围流动的虚拟三维环绕声。

      简单智能。Android 电视。

      简单智能。Android 电视。

      您的飞利浦 Android 电视可在需要时为您提供所需的内容。您可以自定义主屏幕以显示您喜欢的应用程序，从而轻松开始流式传输您喜欢的电影和节目。或从您离开的地方继续观看。

      生动的观看体验。飞利浦高清 LED 电视。

      飞利浦高清 LED 电视无论播放什么电视节目，都能让您感受到乐在其中。这款电视的处理引擎优化了画面质量，可提供清晰的图像、丰富的色彩和流畅的运动。您时刻都能获得生动的观看体验。

      亮丽的设计。

      这款外观时尚的 39 英寸电视配有黑色边框和细长的支脚，时尚感鲜明。无论您想把它放在厨房中还是卧室里，都是小面积空间的理想选择。

      可使用 Google 助理。

      这款飞利浦 Android 电视配备了可选的语音助手！利用兼容 Google 助手的智能家居设备，通过语音来控制电视。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏
        LED 高清电视
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        39  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        98  cm
        面板分辨率
        1366 x 768
        宽高比
        16:9
        画面效果增强
        • HLG（混合对数伽马校正）
        • HDR10
        • 逐点高清

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        支持 HDR，HDR10/ HLG
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • 支持 HDR
        • HDR10/HLG（混合对数伽马校正）

      • Android 电视

        操作系统
        Android TV™ 10 (Q)
        预装应用程序
        • Amazon Prime 视频
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • Netflix*
        • YouTube

      • 智能电视功能

        互动电视
        HbbTV
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 打开互联网浏览器
        • TV on Demand
        • Youtube
        • Netflix 电视
        语音助手*
        Google 助手就绪*

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • PAL
        • SECAM
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        图文电视
        1000 页超文本
        HEVC 支持

      • 连接

        HDMI 接口数
        3
        USB 数量
        2
        无线连接
        • Wi-Fi 802.11n，2x2，双频段
        • 蓝牙 5.0
        其它接口
        • 卫星连接器
        • 通用接口加 (CI+)
        • 数字音频输出（光纤）
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 耳机输出
        • 服务连接器
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        • 单键式播放
        HDCP 2.3
        是，位于所有 HDMI 上
        HDMI ARC
        是，位于 HDMI1 上

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC (H.265)
        • VP9
        • AV1
        字幕格式支持
        • .SMI
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        • .SSA
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • 功率

        主电源
        交流 220 - 240 伏 50/60 赫兹
        待机功耗
        < 0.3 瓦
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • 图像隐藏（适用于音频）
        • ECO 节能模式

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        12 瓦
        音效增强
        • 清晰对白
        • 杜比全景声
        • 自动音量调节器
        • 杜比低音增强
        扬声器配置
        2x6W 扬声器

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 2 节 AAA 电池
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 法律及安全手册
        • 桌架

      • 设计

        电视颜色
        黑色拉丝边框
        支架设计
        亚光黑棒

      • 尺寸

        包装盒厚度
        140.0  毫米
        包装盒高度
        607.0  毫米
        包装盒宽度
        963.0  毫米
        产品重量
        5.0  千克
        产品重量（含桌架）
        5.2  千克
        机身厚度
        75.3  毫米
        机身厚度（含桌架）
        191.0  毫米
        机身高度
        517.1  毫米
        机身高度（含桌架）
        539.6  毫米
        机身宽度
        890.9  毫米
        身机宽度（含桌架）
        890.9  毫米
        支架厚度
        191.0  毫米
        支架高度
        22.5  毫米
        支架宽度
        890.9  毫米
        VESA 壁挂
        200 x 200 毫米
        重量（含包装）
        7.0  千克

      • 欧盟能源卡

        EPREL 注册编号
        950046
        SDR 能源等级
        F
        SDR 开机模式电源需求
        42  Kwh/1000h
        HDR 能源等级
        G
        联网待机模式
        <2.0  瓦
        HDR 开机模式电源需求
        45  Kwh/1000h
        关机模式功耗
        不适用
        使用的面板技术
        LED LCD

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 2 节 AAA 电池
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 法律及安全手册
      • 桌架

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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • 电视支持“免费收视”广播的 DVB 接收。可能不支持指定的 DVB 运营商。全新列表可在飞利浦支持网站的“常见问题解答”部分找到。部分运营商可能要求条件接收和订购。详情请向您的运营商咨询。
          • 飞利浦电视遥控应用程序及相关功能因电视型号、运营商、国家/地区以及智能设备型号和操作系统而异。有关更多详细信息，请访问：www.philips.com/TVRemoteapp。
          • 智能电视应用程序产品因电视型号和国家/地区而异。有关更多详细信息，请访问：www.philips.com/smarttv。
          • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
          • Amazon Prime 以部分语言在部分国家/地区提供。
          • 需要订阅 Disney+。须遵守 https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney 及其相关实体的条款。Disney+ 以部分语言在部分国家/地区提供。
          • Google 助手可在运行 Android O (8) 或更高操作系统版本的飞利浦 Android 电视上使用。Google 助手以部分语言在部分国家/地区提供。
          • 需要订阅 Netflix。须遵守 https://www.netflix.com 上的条款

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