包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 2 节 AAA 电池
- 电源线
- 快速入门指南
- 法律及安全手册
- 桌架
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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无论观看什么内容，都可以展现戏剧般的效果。这款飞利浦 Android 电视兼容支持杜比全景声的平板影院，可以生动地展现不同深度和高度的声音。您将体验到上方和周围流动的虚拟三维环绕声。
您的飞利浦 Android 电视可在需要时为您提供所需的内容。您可以自定义主屏幕以显示您喜欢的应用程序，从而轻松开始流式传输您喜欢的电影和节目。或从您离开的地方继续观看。
飞利浦高清 LED 电视无论播放什么电视节目，都能让您感受到乐在其中。这款电视的处理引擎优化了画面质量，可提供清晰的图像、丰富的色彩和流畅的运动。您时刻都能获得生动的观看体验。
这款外观时尚的 39 英寸电视配有黑色边框和细长的支脚，时尚感鲜明。无论您想把它放在厨房中还是卧室里，都是小面积空间的理想选择。
这款飞利浦 Android 电视配备了可选的语音助手！利用兼容 Google 助手的智能家居设备，通过语音来控制电视。
图片/显示
支持的显示分辨率
Android 电视
智能电视功能
正在处理
调谐器/接收/发送
连接
多媒体应用
功率
声音
附件
设计
尺寸
欧盟能源卡
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