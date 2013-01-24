包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 2 节 AAA 电池
- 桌架
- 电源线
- 快速入门指南
- 法律及安全手册
- 保修单
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。
画质很关键。普通高清电视可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。
飞利浦逐点高清引擎可优化图像质量，提供清晰的图像和精美对比度。因此，无论您在线传输还是从光盘观看，均可享受更清晰的图像、更明亮的白色和更深的黑色。
图片/显示
智能电视功能
声音
连接
多媒体应用
支持的显示分辨率
调谐器/接收/发送
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