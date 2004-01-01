CMND 与部署。远程安装和启动应用程序

即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。