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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。
无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。
通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 8 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。
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