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专业电视

43HFL5214U/97
  • 借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™ 借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™ 借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™
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    专业电视

    43HFL5214U/97

    借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™

    MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。

    专业电视

    借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™

    MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。

    借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™

    MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。

    专业电视

    借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™

    MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。

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      借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™

      打造更智能的连接

      • 43 英寸 MediaSuite
      • 支持 Android™

      使用 AppControl 远程安装和管理应用程序

      对飞利浦专业显示屏上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定显示屏或整个网络上安装、删除和管理应用程序，以便无论您管理多少台显示屏，都可以为您的访客和客户提供个性化体验。

      使用 CMND 与签入打造自定义体验

      让访客感到宾至如归。CMND 与签入让您可以使用个人信息（例如姓名和语言）来打造个性化体验。无论您是为酒店客人增加特殊服务、简化账单流程，还是提供多频道套餐。

      Android 更新提供最新功能

      采用 Android 技术的飞利浦专业显示屏速度快、功能丰富、易于导航。显示屏针对本地 Android 应用程序进行了优化，您还可以将网络应用程序直接安装到显示屏。自动更新可确保应用程序保持最新。

      内置 Chromecast ™，让内容共享变得轻松

      通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现即时、安全的电影、演示等无线传输，分辨率高达 4K。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千个支持播客的应用程序中流式传输内容，他们的智能设备将成为远程设备。

      可自定义 UI，用于自定义徽标和颜色

      飞利浦 MediaSuite 具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可根据您自己的品牌定制。轻松将您的徽标和颜色添加到搜索栏，以提高您的品牌形象。

      Google Assistant™ 支持更快、更智能的控制

      语音控制和更快的应答都可以通过支持 Google Assistant™ 的可选遥控器 (22AV2025B/00) 实现。打开 YouTube。调高音量。播放您喜爱的歌曲，并即时获取所需的所有信息，如天气更新、事件清单，甚至语音翻译。借助 Google Assistant™，您将拥有无限可能。

      Google Play Store 访问应用程序和媒体

      拥有对整个 Google Play Store 的完全访问权限，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。

      集成式 Netflix 和专用遥控按钮

      集成式 Netflix 访问使您可以用您的帐户更轻松、更快速、更方便地观看最新的电影和节目。无需任何外接播放器或卫星电视，这有助于降低运营成本和保持设备整洁，同时保持您设施的现代化外观。遥控器上的专用 Netflix 按钮可提供即时访问，从而实现高效的可用性。条款和条件适用于 Netflix 激活。

      通过 CMND 与控制进行操作、监控和维护

      通过本地（LAN 或 RF）连接运行显示网络。CMND 与控制允许您执行重要功能，如更新软件和设置以及监控显示状态。无论您是负责一台电视还是多台电视，CMND 与控制都能轻松管理您的所有设备。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        43  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        108  厘米
        显示屏
        4K 超高清 LED
        面板分辨率
        3840x2160p
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        1200:1

      • 支持的显示分辨率

        HDMI
        高达 3840x2160p@60 赫兹
        调谐器
        T2 HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
        USB，局域网
        • HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
        • 其他：高达 1920x1080p@60 赫兹

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC 全高清（高达 2160p60）
        模拟电视
        PAL
        IP 播放
        • Multicast
        • Unicast
        • HLS
        • OTT 应用程序频道

      • Android 电视

        操作系统
        Android TV™ 9 (Pie)
        预装应用程序
        • Netflix*
        • YouTube
        • Google Play 商店*
        • Google Play 电影
        • Google Play 游戏
        • YouTube 音乐
        内存容量（闪存）
        16GB*

      • 人性化功能

        酒店模式
        • 开启设置控制
        • 音量限制
        • 安装菜单锁定
        • 菜单锁定
        • 操纵杆控制锁定
        • 禁锢模式
        吸力控制
        • 快速启动模式
        • 自动开机
        • 自动关机
        您的品牌
        • 可自定义主屏幕
        • 可自定义欢迎应用程序
        • 位置名称 (GeoNames ID)
        • CMND 和创建
        • 自定义仪表板 (HTML&APK)
        CMND 和控制
        • 离线频道编辑器
        • 离线设置编辑器
        • IP/RF 远程管理
        • TV Group 管理
        • 通过 USB 进行本地更新
        • 即时初始克隆
        控制
        • AppControl
        • JEDI 本地 Android 电视控制
        • 用于电视控制的 JSON API - JAPIT
        • Xpress 串行协议
        • Crestron 已连接
        • 操纵杆
        交互式 DRM
        • VSecure
        • Playready 平滑串流
        创收
        MyChoice
        遥控器
        • 低电量检测
        • RC 电池仓门锁
        • 夜光时钟按钮
        CMND 与签入
        • 客人姓名
        • 客人语言
        • 消息
        • 电视账单
        • 快速结账
        共享
        • 内置 Chromecast Ultra
        • 安全共享
        • 网络管理共享
        便利性
        • Google Assistant*
        • Google 帐户登录
        • 天气预报
        • 支持 >40 种菜单语言
        • 时钟处于关闭模式
        • 主题电视
        • 闹钟唤醒
        • 定时关机

      • 医疗保健功能

        控制
        • 多个遥控器
        • 兼容护士呼叫系统
        便利性
        • TalkBack 功能
        • 独立的主扬声器静音
        安全
        • 双重隔离 II 类
        • 阻燃

      • 多媒体

        支持视频播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • 兼容：AVI、MKV
        • VP9
        支持的音乐格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        支持的字幕格式
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        支持的图像格式
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • 音频

        音响输出功率
        20 (2x10)  瓦
        浴室扬声器输出
        1.5 瓦单声道 8 欧姆
        喇叭
        • 2.0
        • 下向式
        声音功能
        • DTS-HD
        • 兼容杜比全景声
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS 录音棚音效

      • 功率

        主电源
        交流 110-240 伏，50-60 赫兹
        使用环境温度
        0 °C 至 40 °C
        节能功能
        • ECO 节能模式
        • 定时器自动关闭
        • 光传感器

      • 附件

        随附
        • 遥控器 22AV2005D
        • 2 节 AAA 电池
        • 电源线
        • 棱脚支架
        可选
        • 语音遥控器 RC 22AV2025B/00
        • DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A
        • 设置遥控器 22AV9574A/12

      • 无线连接

        无线 LAN
        • 802.11 交流
        • Wifi-Direct

      • 底部插口

        天线
        IEC-75
        HDMI 2
        HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
        以太网（局域网）
        RJ-45
        HDMI3
        HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
        USB2
        USB 2.0
        外部控制
        RJ-48
        浴室扬声器输出
        迷你插孔

      • 接口（侧面）

        HDMI1
        HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
        耳机输出
        迷你插孔
        USB 1
        USB 3.0

      • 连通性增强

        RJ48
        • IR 输入/输出
        • 串行 Xpress 接口
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 单键式播放
        • 系统待机
        • RC 通过
        • 系统音频控制
        HDMI
        • ARC（所有端口）
        • 自动输入选择

      • 设计

        颜色
        爵士黑

      • 尺寸

        机身宽度
        958  毫米
        机身高度
        560  毫米
        机身厚度
        80  毫米
        产品重量
        7.6  千克
        身机宽度（含桌架）
        958  毫米
        机身高度（含桌架）
        590  毫米
        机身厚度（含桌架）
        219  毫米
        产品重量（含桌架）
        7.8  千克
        可壁挂安装
        • M6
        • 100 x 200 毫米

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          • Netflix：特殊条款和条件适用，必须获得批准和应用后才能启用该应用程序。
          • Google Assistant 的可用性取决于国家/地区和语言设置。要使用 Google Assistant，必须使用带语音功能的可选遥控器。
          • 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
          • 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
          • 根据设备的预先配置情况，实际可用内存可能会更少
          • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
          • Android、Google Play 和 Chromecast 是 Google LLC 的商标

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