Pixel Precise Ultra HD 技术让您享受逼真的画面

4K 高清电视的精妙之处在于带领观众领略每一细节。飞利浦 Pixel Precise Ultra HD 引擎可将任何输入图像转换为呈现在您屏幕上的高清分辨率图像。坐享流畅而菱角分明的动态图像及出众的对比度。体验更深沉的黑色、更亮的白色、绚丽的色彩及自然的肤色，无论什么时候，使用何种信号源。