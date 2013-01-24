包装盒中的其他物品
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- 遥控器
- 桌架
- 保修单
- 快速入门指南
- 2 节 AAA 电池
- 用户手册
4K 超薄智能 LED 电视
畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7200 系列拥有 4K 高清画质，可呈现优质细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的理想选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
Micro Dimming Pro 可根据您所处环境的光线条件优化电视的对比度。光传感器和特殊软件可以分析 6400 个不同区块上的图片，因此您将能畅享令人难以置信的对比度和图像质量，无论白天还是夜间，您都能获得真正逼真的视觉体验。
High Dynamic Range Plus 技术是一项新的视频标准。凭借在对比度和色彩方面的提升，它重新定义了家庭娱乐。乐享完美捕捉画面原有丰富及生动特质，同时准确呈现创作者原有意图的感官体验。最终的成果？看点更鲜明、对比更为强烈、色彩更为丰富，以前所未有的方式呈现细节。
4K 高清电视的精妙之处在于带领观众领略每一细节。飞利浦 Pixel Precise Ultra HD 引擎可将任何输入图像转换为呈现在您屏幕上的高清分辨率图像。坐享流畅而菱角分明的动态图像及出众的对比度。体验更深沉的黑色、更亮的白色、绚丽的色彩及自然的肤色，无论什么时候，使用何种信号源。
飞利浦应用程序库包含众多在线应用程序，只要您的智能电视连接至互联网，您就可以访问此库。就是这么方便！只需打开您的电视并使其连接至互联网，即可体验全新的在线娱乐世界。
满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。
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