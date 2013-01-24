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4K 超薄智能 LED 电视

50PUF7294/T3
  • 4K 超薄智能 LED 电视 4K 超薄智能 LED 电视 4K 超薄智能 LED 电视
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    4K 超薄智能 LED 电视

    50PUF7294/T3

    4K 超薄智能 LED 电视

    畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7200 系列拥有 4K 高清画质，可呈现优质细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的理想选择。 查看所有优势

    4K 超薄智能 LED 电视

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    4K 超薄智能 LED 电视

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      4K 高清呈现前所未有的分辨率

      满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

      技术规格

      • 图片/显示

        宽高比
        16:9
        面板分辨率
        3840x2160
        画面效果增强
        Pixel Precise Ultra HD 技术
        显示屏
        4K 超高清 LED

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级

      • 便利性

        定时关机
        Y

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        16 瓦
        音效增强
        • 晶晰声效 (Clear Sound)
        • 虚拟环绕声

      • 连接

        HDMI 接口数
        3
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • CVBS +音频 L / R 输入
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      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
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        • 高达 4K 超高清 3840x2160
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • @ 24、25、30、50、60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160p

      • 调谐器/接收/发送

        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        数字电视
        DTMB
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持
        Y
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4

      • 功率

        主电源
        220V ~/ 50Hz
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        功耗
        110  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        160  毫米
        包装盒高度
        800  毫米
        包装盒宽度
        1240  毫米
        产品重量
        10.7  千克
        产品重量（含桌架）
        11  千克
        机身厚度
        87  毫米
        机身厚度（含桌架）
        241  毫米
        机身高度
        647  毫米
        机身高度（含桌架）
        669  毫米
        机身宽度
        1113  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1113  毫米
        VESA 壁挂
        200 x 200 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 电源线
        • 遥控器
        • 桌架
        • 保修单
        • 快速入门指南
        • 2 节 AAA 电池
        • 用户手册

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
      • 遥控器
      • 桌架
      • 保修单
      • 快速入门指南
      • 2 节 AAA 电池
      • 用户手册

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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • 电视支持“免费收视”广播的 DVB 接收。可能不支持指定的 DVB 运营商。全新列表可在飞利浦支持网站的“常见问题解答”部分找到。部分运营商可能要求条件接收和订购。详情请向您的运营商咨询。
          • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。