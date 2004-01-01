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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。
连接两台或多台飞利浦专业显示器，打造平铺视频墙，而无需使用外部设备。无论您拥有 4 个屏幕还是 40 个屏幕，单个播放器都能进行内容处理。完全支持 4K 内容，如果您在 4 个屏幕上显示该内容，您将获得出色的点对点分辨率。
使用纯色 Pro 提升图像质量。通过自定义色温设置和高级伽玛校准，亮度更高、内容更清晰、更明亮，呈现令人惊叹的逼真效果。
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