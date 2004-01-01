专业电视
领先一步
选择这款功能强大的飞利浦专业电视，您不仅可以畅享动人画质。这款电视内置 Chromecast，还支持轻松访问 Google Play 商店，让您能更好地吸引顾客。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
领先一步
内置 Chromecast
- 55 英寸 MediaSuite
- 支持 Android™
Android 更新，始终及时提供新功能
采用 Android 技术的飞利浦专业电视速度快、功能丰富、易于导航。电视针对本地 Android 应用进行了优化，您还可以将网络应用直接安装到显示屏。自动更新可确保应用及时更新。
内置 Chromecast。将内容投射到大屏幕
通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现无忧、安全的电影、演示等无线传输，将内容投射到采用 Android 技术的飞利浦专业电视上。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千种支持投射的应用程序中流式传输内容，而他们的智能设备则可以作为遥控器使用。
Google Play 商店。查询、观看、游戏
您可以一键访问 Google Play 商店，轻松向飞利浦专业电视添加应用、游戏、音乐、电影等内容。
展示品牌形象。在电视 UI 上展示您的品牌标识
飞利浦专业电视具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可使用您自己的品牌进行定制。您可轻松将自己的标识和配色添加到搜索栏，提高品牌知名度。
自带分析功能。获取所观看内容的统计信息
从连锁酒店到体育酒吧，监控搭载 Android 系统的飞利浦专业电视的使用情况。了解特定频道的观看频率。测试广告的有效性。通过轻松访问屏幕时间数据，获取有效管理成本所需的信息。
AppControl。安全地远程安装和管理应用
对飞利浦专业电视上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定电视或整个网络上安装、删除和管理应用程序。因此无论您要管理多少台电视，都可以为访客和客户提供个性化体验。
CMND 与控制。操作、更新、保养
在本地（局域网或射频）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是多个屏幕都不在话下。
CMND 与登记。个性化每一次体验
让访客感到宾至如归。CMND 与登记让您可以使用个人信息（例如姓名和语言）来打造个性化体验。无论您是为酒店客人增加特殊服务、简化账单流程，还是提供多频道套餐。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
55
英寸
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
139
厘米
- 显示屏
-
4K 超高清 LED
- 面板分辨率
-
3840x2160p
- 亮度
-
350
cd/m²
- 视角
-
178º（水平）/178º（垂直）
-
支持的显示分辨率
- 调谐器
-
- USB，局域网
-
-
HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
-
其他：高达 1920x1080p@60 赫兹
- HDMI 1/2
-
高达 3840x2160p @60Hz
- HDMI 3
-
高达 3840x2160p @30Hz
-
调谐器/接收/发送
- 数字电视
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC 全高清（高达 2160p60）
- 模拟电视
-
PAL
- IP 播放
-
-
Multicast
-
Unicast
-
OTT 应用程序频道
-
Android 电视
- 操作系统
-
Android™ 7.0 (Nougat)
- 内存容量（闪存）
-
16GB*
-
功能
- 操作简易
-
- 数字服务
-
-
8d EPG
-
当前和下一代
-
MHEG
-
图文电视
-
HbbTV
-
字幕
- 本地控制
-
操纵杆
-
人性化功能
- 酒店模式
-
- 禁锢模式
-
-
高安全模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
- 时间设定
-
- 控制开关
-
- 吸力控制
-
- 应用程序
-
-
Google Play 商店
-
基于云的应用程序
-
AppControl
- 您的品牌
-
-
可自定义主屏幕
-
可自定义欢迎应用程序
-
位置名称 (GeoNames ID)
-
CMND 和创建
-
自定义仪表板 (HTML&APK)
- 时钟
-
- 克隆和固件更新
-
- CMND 和控制
-
-
离线频道编辑器
-
离线设置编辑器
-
IP/RF 远程管理
-
CMND 和创建
-
TV Group 管理
- 控制
-
-
JEDI 本地 Android 电视控制
-
用于电视控制的 JSON API - JAPIT
-
Xpress 串行协议
- 集成式服务
-
5 天天气预报
- 交互式 DRM
-
-
VSecure
-
Playready 平滑串流
-
Securemedia
- 创收
-
MyChoice
- 语言
-
访客语言控制
- 遥控器
-
- 频道
-
- CMND 与签入
-
- 共享
-
-
内置 Chromecast Ultra
-
安全共享
-
网络管理共享
-
医疗保健功能
- 控制
-
- 便利性
-
- 安全
-
-
多媒体
- 支持视频播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
兼容：AVI、MKV
-
VP9
- 支持的音乐格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 至 v9.2）
-
WMA-PRO（v9 和 v10）
- 支持的字幕格式
-
- 支持的图像格式
-
-
音频
- 音响输出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 浴室扬声器输出
-
1.5 瓦单声道 8 欧姆
- 喇叭
-
- 声音功能
-
-
DTS-HD
-
兼容杜比全景声
-
Dolby MS12D
-
AC-4
-
DTS 录音棚音效
-
功率
- 主电源
-
交流 220-240 伏；50-60 赫兹
- 使用环境温度
-
0 °C 至 40 °C
- 待机功耗
-
<0.3 瓦
- 能源标签级别
-
G
- 欧盟能源标签功率
-
85
瓦
- 节能功能
-
ECO 节能模式
- EPREL 注册编号
-
421973
-
附件
- 随附
-
-
旋转支架
-
遥控器 22AV1905A/12
-
2 节 AAA 电池
-
电源线
-
保修单
-
法律及安全手册
- 可选
-
-
遥控器 22AV1904A/12
-
简易遥控器 RC 22AV1601B/12
-
医疗保健遥控器 RC 22AV1604B/12
-
外部时钟遥控器 22AV1860A/12
-
DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A
-
设置遥控器 22AV9574A/12
-
无线连接
- 无线 LAN
-
-
底部插口
- 天线
-
IEC-75
- 数字音频输出
-
光学
- 以太网（局域网）
-
RJ-45
- VGA 输入
-
- HDMI3
-
HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
- USB3
-
USB 2.0
-
接口（侧面）
- USB2
-
USB 3.0
- 通用接口插槽
-
CI+ 1.3.2
- HDMI1
-
HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
- HDMI 2
-
HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
- 耳机输出
-
迷你插孔
- USB 1
-
USB 2.0
-
接口（背面）
- 浴室扬声器输出
-
迷你插孔
- 外部电源
-
12V，最大 1.5A
- 外部控制
-
RJ-48
-
连通性增强
- RJ48
-
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- LAN
-
局域网唤醒
- HDMI
-
-
ARC（所有端口）
-
MHL 2.0 (HDMI1)
-
设计
- 颜色
-
春雪冰晶
-
尺寸
- 机身宽度
-
1244
毫米
- 机身高度
-
719
毫米
- 机身厚度
-
68/78
毫米
- 产品重量
-
18,4
千克
- 身机宽度（含桌架）
-
1244
毫米
- 机身高度（含桌架）
-
784
毫米
- 机身厚度（含桌架）
-
225
毫米
- 产品重量（含桌架）
-
21,3
千克
- 可壁挂安装
-
- 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
- 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
- 根据设备的预先配置情况，实际可用内存可能会更少
- 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
- 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
- Android、Google Play 和 Chromecast 是 Google LLC 的商标
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