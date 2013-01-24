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Q 系列显示屏

65BDL3000Q/00
  • 增强您的公共显示体验 增强您的公共显示体验 增强您的公共显示体验
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    Q 系列显示屏

    65BDL3000Q/00

    增强您的公共显示体验

    Q-Line 显示屏以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性以及低功耗，它对于追求出众的项目绝对是理想之选。 查看所有优势

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      增强您的公共显示体验

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      CMND：掌控显示屏

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      通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置

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      利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。

      借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

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      将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

      通过故障转移确保内容的播放和运行

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      对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

      用于节能的 SmartPower 技术

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      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

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      利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或完整网络连接。只需插入用于网络连接的 RJ45 互联网线缆，将显示屏与专用 url 地址连接，即可播放基于云的内容。

      适用于会议的故障转移功能简化会议

      使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。

      全高清 LED 带来明艳逼真的图像，令人难以置信的对比度

      画质至关重要。普通显示屏可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      通过“CMND 与创建”创建和更新内容

      使用强大的创作工具“CMND 与创建”，可以设计和创建令人心动的内容。通过拖放式界面、预加载的模板和集成的小工具，您将能够以动人的内容打动客户。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        65  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        163.9  厘米
        面板分辨率
        1920x1080p
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        动态对比度
        500,000:1
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.74 x 0.74 毫米
        显示屏色彩
        10.7 亿
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        面板技术
        VA

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 800 X 600，60、72、75 赫兹
        视频格式
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 1080i、25、30 赫兹
        • 480i、30、60 赫兹
        • 576i、25、50 赫兹

      • 连接

        视频输入
        • DVI-D
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • USB
        • 分量 (BNC)
        • 复合 (BNC)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        音频输入
        • 3.5 毫米插孔
        • 音频左/右 (RCA)
        音频输出
        • 音频左/右 (RCA)
        • 外置扬声器接口
        外部控制
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        • RJ45
        视频输出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA（通过 DVI-D）
        其它接口
        • OPS
        • USB

      • 便利性

        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        网络可控性
        • 局域网 (RJ45)
        • RS232
        • 单线 (HDMI-CEC)
        信号循环途径
        • DisplayPort
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        便于安装
        智能插入位置
        节能功能
        智能电源管理
        放置
        横向
        遥控信号
        锁定
        平铺矩阵
        高达 10 x 15

      • 尺寸

        边框宽度
        13.9（上/左/右）14.9（下）毫米
        机身宽度
        1458.7  毫米
        机身高度
        834.7  毫米
        机身厚度
        81.6  毫米
        机身宽度（英寸）
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        机身高度（英寸）
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        机身厚度（英寸）
        3.21  英寸
        产品重量
        24.8  千克
        产品重量（磅）
        54.7  磅
        VESA 安装
        400 x 400 毫米，M6
        智能插入装置
        100 x 100 毫米、100 x 200 毫米

      • 使用条件

        海拔
        0 ~ 3000 米
        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小时

      • 功率

        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        功耗（开机模式）
        176 瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦
        节能功能
        智能电源管理

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南
        可选配件
        桌架

      • 多媒体应用

        USB 播放视频
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB 播放音频
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M4A
        • LPCM
        • M3U
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • 其他条款

        保修
        3 年保修
        屏幕显示语言
        • 阿拉伯语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 日语
        审批机构
        • EPEAT
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • C-Tick
        • RoHS
        • FCC, Class B

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南
      • 可选配件: 桌架

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