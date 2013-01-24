包装盒中的其他物品
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归功于集成式触控技术带来全新境界的交互体验。更为灵活、优异的同时触控性能结合理想的操控性，为您带来极致的用户交互体验。多点触控显示屏可实现自动触控识别。USB 接口兼容 HID，可提供真正的即插即用操作。
作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。
对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或完整网络连接。只需插入用于网络连接的 RJ45 互联网线缆，将显示屏与专用 url 地址连接，即可播放基于云的内容。
对于这款集成式触摸显示屏，低光学视差防眩光玻璃带来了令人沉醉的触摸体验。显示屏眩光极少，甚至无眩光，并且反光率很低，图像以纯色和高清晰度清澈显示。
飞利浦 AMVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。轻松处理标准应用，尤为适合严苛的图形应用。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，即使在纵向模式下也可实现清晰的图像。
画质至关重要。普通显示屏可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。
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