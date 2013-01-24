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多点触控显示屏

65BDL3001T/93
  • 发现交互的新境界 发现交互的新境界 发现交互的新境界
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    多点触控显示屏

    65BDL3001T/93

    发现交互的新境界

    以前所未有的方式亲近接触您的观众。本产品集快速精确、经久耐用、性能出众、高度可靠和功能丰富等特点于一体。 查看所有优势

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      发现交互的新境界

      带此多点触控 LED 显示屏

      • 65 英寸
      • 侧光式 LED 背光源
      通过真正的多点触控体验不可思议的交互性

      通过真正的多点触控体验不可思议的交互性

      归功于集成式触控技术带来全新境界的交互体验。更为灵活、优异的同时触控性能结合理想的操控性，为您带来极致的用户交互体验。多点触控显示屏可实现自动触控识别。USB 接口兼容 HID，可提供真正的即插即用操作。

      CMND：掌控显示屏

      CMND：掌控显示屏

      作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

      利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或完整网络连接。只需插入用于网络连接的 RJ45 互联网线缆，将显示屏与专用 url 地址连接，即可播放基于云的内容。

      低光学视差防眩光玻璃

      对于这款集成式触摸显示屏，低光学视差防眩光玻璃带来了令人沉醉的触摸体验。显示屏眩光极少，甚至无眩光，并且反光率很低，图像以纯色和高清晰度清澈显示。

      AMVA 可带来宽视角、更高对比度的鲜艳图像

      飞利浦 AMVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。轻松处理标准应用，尤为适合严苛的图形应用。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，即使在纵向模式下也可实现清晰的图像。

      全高清 LED 带来明艳逼真的图像，令人难以置信的对比度

      画质至关重要。普通显示屏可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      适用于会议的故障转移功能简化会议

      使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        163.9  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        65  英寸
        面板分辨率
        3840 x 2160
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        4000:1
        表面处理
        防眩涂层
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        像素间距
        0.32767 x 0.32767
        显示屏色彩
        10.7 亿
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        操作系统
        Android 5.0.1

      • 连接

        视频输入
        • HDMI 2.0 (x1)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x1)
        • USB 3.0 (x2)
        音频输出
        3.5 毫米插孔
        外部控制
        • RJ45
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        其它接口
        OPS

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 1024 X 768，60、75Hz
        • 640 x 480，60、72、75 赫兹
        • 800 x 600,60、75Hz
        视频格式
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 480i、60 赫兹
        • 576i，50 赫兹

      • 便利性

        网络可控性
        RJ45
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        遥控信号
        锁定
        节能功能
        智能电源管理
        其它便利性
        提把
        便于安装
        • 智能插入位置
        • 交流输出

      • 尺寸

        边框宽度
        21.23 毫米（均值）
        机身宽度
        1485.22  毫米
        机身高度
        861.22  毫米
        机身厚度
        74.9  毫米
        产品重量
        52.5  千克
        VESA 安装
        400 x 200 毫米

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        相对湿度
        20 ~ 80%（工作），10 - 90%（存储）  %
        MTBF
        50,000  小时
        海拔
        0 ~ 3000
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C

      • 功率

        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        待机功耗
        < 0.5 瓦
        消耗（最大）
        198 瓦

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • USB 线
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        随附的附件
        触摸笔 (x2)

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 简体中文
        审批机构
        • CE
        • CCC
        保修
        3 年保修

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • ASF
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • AC3
        • OGG
        USB 播放视频
        • MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • 3GP
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MOV
        • WMV3

      • 交互

        触控点
        20 个同时触控点

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • USB 线
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南

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