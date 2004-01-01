搜索词

  • 交互式教育显示屏 交互式教育显示屏 交互式教育显示屏

    Signage Solutions E 系列显示屏

    65BDL3052E/00

    交互式教育显示屏

    这款飞利浦 E 系列触控显示屏支持多达 20 点触控，旨在激发协作灵感并深度提升互动参与度。设备搭载 Android 系统并采用防眩光钢化玻璃，足以应对课堂环境中高强度的日常使用。

    Signage Solutions E 系列显示屏

    相似产品

    See all 未映射

    交互式教育显示屏

    采用多点触控技术

    • 65 英寸
    • 支持 Android
    • 多点触控
    使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

    使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

    在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

    OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

    OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

    将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

    Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行

    利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

    显示表面

    防眩光、防反射、防指纹，7 级莫氏硬度。

    多点触控技术，触点多达 20 个

    应用 20 多个触点创建难忘的互动体验。这款显示屏非常适合协作和竞争应用程序，可将您的观众与任何内容连接起来，成为在教育、公共场所、企业、酒店和零售环境的理想选择。触摸屏兼容 HID，提供真正的即插即用操作。

    内置白板模式

    通过白板模式激发敏捷协作。您只需激活此功能，即可将显示屏变成空白画布，供多个用户手动或使用专用显示标记绘制。然后捕获屏幕上的所有内容，轻松打印或共享文件。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（公制）
      163.9  厘米
      屏幕对角线尺寸（英寸）
      65  英寸
      宽高比
      16:9
      面板分辨率
      3840 x 2160
      像素间距
      0.372（水平）x 0.372（垂直）[毫米]
      出色分辨率
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      亮度
      350  cd/m²
      显示屏色彩
      1.07 B
      对比度（标准）
      1200:1
      响应时间（标准）
      8  毫秒
      视角（水平）
      178  度
      视角（垂直）
      178  度
      画面效果增强
      • 3/2 - 2/2 移动下拉
      • 3D 梳状滤波器
      • 运动补偿去隔行
      • 逐行扫描
      • 3D MA 去隔行
      • 动态对比度增强
      面板技术
      ADS
      操作系统
      Android 8.0
      操作系统 UI 分辨率
      1920 x 1080 @ 60 Hz

    • 连接

      音频输出
      3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      视频输入
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA（模拟 D-Sub）(x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C（最高 65W）
      音频输入
      3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      其它接口
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x3)
      外部控制
      • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
      • RJ45
      • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔

    • 便利性

      放置
      横向 (18/7)
      屏幕节能功能
      像素偏移，低亮度
      键盘控制
      锁定
      遥控信号
      锁定
      信号循环途径
      • RS232
      • IR 循环
      便于安装
      • 交流输出
      • 智能插入位置
      其它便利性
      提把
      网络可控性
      • RS232
      • RJ45

    • 声音

      内置扬声器
      2 x 15 W

    • 功率

      主电源
      交流 100 ~ 240 伏，50/60 赫兹
      功耗（标准）
      155  瓦
      消耗（最大）
      376 W
      待机功耗
      <0.5 瓦
      节能功能
      智能电源管理
      能源标签级别
      G

    • 支持的显示分辨率

      电脑格式
      • 720 x 400，70 赫兹
      • 832 x 624，75 赫兹
      • 1440 x 900，60 赫兹
      • 1600 x 900，60 赫兹
      • 1680 x 1050，60 赫兹
      • 1920 x 1080，60 赫兹
      • 1024 x 768，60 赫兹
      • 1152 X 870，75 赫兹
      • 1280 x 1024，60 赫兹
      • 1280 x 720，60 赫兹
      • 3840 x 2160，30/60 赫兹
      • 640 x 480，60、67、75 赫兹
      • 800 x 600，60 赫兹
      视频格式
      • 480i，60 赫兹
      • 480p，60 赫兹
      • 720p，50/60 赫兹
      • 1080i，50/60 赫兹
      • 1080p，50/60 赫兹
      • 2160p，30、60 赫兹
      • 576i，50 赫兹
      • 576p，50 赫兹

    • 尺寸

      智能插入装置
      100 x 100 毫米，6 x M4L6
      机身宽度
      1494.3  毫米
      机身高度
      883.2  毫米
      重量
      43.15  千克
      机身厚度
      99.5 毫米（最大厚度）/78.5 毫米（壁挂深度）  毫米
      机身宽度（英寸）
      58.83  英寸
      机身高度（英寸）
      34.77  英寸
      壁架
      400 x 400 毫米，M8
      机身厚度（英寸）
      3.92 (D_Max)/3.09(D_Wallmount)  英寸
      边框宽度
      17.8 毫米（上/右/左） x 31.7 毫米（下）

    • 重量

      带包装的产品（千克）
      52.7  千克
      带包装的产品（磅）
      116.18  磅
      不带支座的产品（千克）
      43.15  千克
      不带支座的产品（磅）
      95.13  磅

    • 使用条件

      海拔
      0 ~ 3000 米
      温度范围（工作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小时
      温度范围（存储）
      -20~60  °C
      湿度范围（工作）[RH]
      20 ~ 80%（无凝结）
      湿度范围（存储）[RH]
      5 ~ 95%（无凝结）

    • 多媒体应用

      USB 播放视频
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      USB 播放图片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音频
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • 内置播放器

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      内存
      3GB DDR3
      存储
      16GB EMMC

    • 附件

      随附的附件
      • 清洁布 (x1)
      • HDMI 电缆（3 米）（1 个）
      • 红外传感器线缆（1.8 米）(x1)
      • 飞利浦徽标（1 个）
      • 快速入门指南（1 份）
      • 遥控器和 AAA 电池
      • RS232 菊花链式连接线缆 (x1)
      • 触摸笔 (x2)
      • USB A 至 B 电缆（3 米）(x1)
      • RS232 电缆
      • 交流电源线
      • 线夹 (x3)
      • 交流开关盖和螺钉 x1
      • DVI-D 电缆
      • USB 护盖和螺钉
      可选配件
      互动加密狗

    • 其他条款

      屏幕显示语言
      • 阿拉伯语
      • 荷兰语
      • 丹麦语
      • 英语
      • 法语
      • 芬兰语
      • 德语
      • 意大利语
      • 日语
      • 挪威语
      • 波兰语
      • 葡萄牙语
      • 俄语
      • 西班牙语
      • 瑞典语
      • 简体中文
      • 土耳其语
      • 繁体中文
      保修
      5 年保修
      审批机构
      • CE
      • FCC，A 类
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • 交互

      多点触控技术
      0 间隙红外触摸
      触控点
      20 个同时触控点
      即插即用
      兼容 HID
      保护玻璃
      • 防眩光
      • 钢化安全玻璃 7MOHS

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 可选配件：互动加密狗
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。