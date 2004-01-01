Signage Solutions 65BDL3650Q Q-Line Display 65BDL3650Q/00
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions 65BDL3650Q Q-Line Display
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions 65BDL3650Q Q-Line Display
通过云连接和控制内容
利用集成式 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。只需使用 WiFi 或 RJ45 网线将显示屏连接到 Internet，即可欣赏您自建的播放列表。
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