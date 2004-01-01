内置 Chromecast。将内容投射到大屏幕

通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现无忧、安全的电影、演示等无线传输，将内容投射到采用 Android 技术的飞利浦专业电视上。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千种支持投射的应用程序中流式传输内容，而他们的智能设备则可以作为遥控器使用。