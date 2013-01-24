包装盒中的其他物品
- 电源线
- 遥控器
- 桌架
- 保修单
- 快速入门指南
- 2 节 AAA 电池
- 用户手册
4K 超薄智能 LED 电视
畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7300 系列拥有 4K 超高清画质，可呈现非凡细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的不二之选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
借助飞利浦逐点超高清引擎体验 4K 超高清图像的清晰度。该引擎可优化图像质量，提供具有非凡细节和层次的平滑、流畅图像 – 让您时时享受更清晰的 4K 图像、更明亮的白色和更深的黑色。
飞利浦应用程序库包含众多在线应用程序，只要您的智能电视连接至互联网，您就可以访问此库。就是这么方便！只需打开您的电视并使其连接至互联网，即可体验全新的在线娱乐世界。
满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。
使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。
图片/显示
智能电视功能
便利性
声音
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支持的显示分辨率
调谐器/接收/发送
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