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4K 超薄智能 LED 电视

65PUF7313/T3
  • 4K 超薄智能 LED 电视 4K 超薄智能 LED 电视 4K 超薄智能 LED 电视
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    4K 超薄智能 LED 电视

    65PUF7313/T3

    4K 超薄智能 LED 电视

    畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7300 系列拥有 4K 超高清画质，可呈现非凡细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的不二之选。 查看所有优势

    4K 超薄智能 LED 电视

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    4K 超薄智能 LED 电视

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      4K 超薄智能 LED 电视

      采用逐点超高清技术

      • 164 厘米（65 英寸）
      • 4K 超高清 LED 电视
      • DTMB
      Ultra Slim 造型，打造优雅外观

      Ultra Slim 造型，打造优雅外观

      时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

      通过逐点超高清技术呈现超高清画质

      借助飞利浦逐点超高清引擎体验 4K 超高清图像的清晰度。该引擎可优化图像质量，提供具有非凡细节和层次的平滑、流畅图像 – 让您时时享受更清晰的 4K 图像、更明亮的白色和更深的黑色。

      飞利浦应用程序库助您畅享娱乐生活

      飞利浦应用程序库包含众多在线应用程序，只要您的智能电视连接至互联网，您就可以访问此库。就是这么方便！只需打开您的电视并使其连接至互联网，即可体验全新的在线娱乐世界。

      4K 高清呈现前所未有的分辨率

      满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

      人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。

      使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

      技术规格

      • 图片/显示

        宽高比
        16:9
        面板分辨率
        3840x2160
        画面效果增强
        逐点超高清技术
        显示屏
        4K 超高清 LED

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级

      • 便利性

        定时关机
        Y
        图文电视
        EPG

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        16 瓦
        音效增强
        • 晶晰声效 (Clear Sound)
        • 虚拟环绕声

      • 连接

        HDMI 接口数
        2
        USB 数量
        1
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        无线连接
        Y
        SPDIF 数字声音输出
        1（同轴）
        AV 接口数
        1

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        • @60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • @ 24、25、30、50、60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160p

      • 调谐器/接收/发送

        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        数字电视
        DTMB
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持
        Y
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4

      • 功率

        主电源
        220V ~/ 50Hz
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        功耗
        175  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        174  毫米
        包装盒高度
        995  毫米
        包装盒宽度
        1600  毫米
        产品重量
        21  千克
        产品重量（含桌架）
        21.3  千克
        机身厚度
        63  毫米
        机身厚度（含桌架）
        291  毫米
        机身高度
        841  毫米
        机身高度（含桌架）
        874  毫米
        机身宽度
        1452  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1452  毫米
        VESA 壁挂
        300 x 200 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 电源线
        • 遥控器
        • 桌架
        • 保修单
        • 快速入门指南
        • 2 节 AAA 电池
        • 用户手册
        随附的附件
        • YPbPr 线缆迷你插孔
        • 遥控器

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
      • 遥控器
      • 桌架
      • 保修单
      • 快速入门指南
      • 2 节 AAA 电池
      • 用户手册

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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • 电视支持“免费收视”广播的 DVB 接收。可能不支持指定的 DVB 运营商。全新列表可在飞利浦支持网站的“常见问题解答”部分找到。部分运营商可能要求条件接收和订购。详情请向您的运营商咨询。
          • USB 录制功能仅限于数字频道，录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家/地区和频道限制。
          • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。