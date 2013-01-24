内置腾讯语音助手，实现人工智能语音控制。

使用声音控制您的飞利浦电视。只需使用腾讯人工智能语音助手告知电视即可。无需离开沙发，命令您的智能家居设备，例如在电影之夜调暗灯光并设置自动控温器。此外，四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。不管使用哪种方式，都可以快速轻松地打开电视、换台或搜索您喜爱的节目。