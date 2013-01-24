鲜艳缤纷的色彩无损眼睛的舒服度

研究显示，LED 显示屏发出的紫外线以及蓝光射线会造成眼睛损伤，长期以往将影响视力。我们的 SoftBlue LED 技术采用的智能技术在不影响显示屏的颜色或图像情况下，可减少这种有害蓝光，同时还能呵护您的眼睛。