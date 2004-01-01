故障转移确保内容始终可以播放

从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。