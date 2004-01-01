75BDL3510Q/00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。