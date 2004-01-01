Signage Solutions 75BDL4650D D-Line Display 75BDL4650D/00
Signage Solutions 75BDL4650D D-Line Display 75BDL4650D/00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions 75BDL4650D D-Line Display
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions 75BDL4650D D-Line Display
使用内部存储器保存和播放内容
使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。
ADS 宽视角面板显示屏
借助 ADS 宽视角技术，可以从任何角度观看。高级超维场转换技术可提供更快的显示画面处理速度，以实现更流畅的内容过渡、卓越的图像精度以及 180 度视角的卓越色彩再现。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。