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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
采用 Android 技术的飞利浦专业显示屏速度快、功能丰富、易于导航。显示屏针对本地 Android 应用程序进行了优化，您还可以将网络应用程序直接安装到显示屏。自动更新可确保应用程序保持最新。
通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现即时、安全的电影、演示等无线传输，分辨率高达 4K。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千个支持播客的应用程序中流式传输内容，他们的智能设备将成为远程设备。
拥有对整个 Google Play Store 的完全访问权限，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。
飞利浦 MediaSuite 具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可根据您自己的品牌定制。轻松将您的徽标和颜色添加到搜索栏，以提高您的品牌形象。
对飞利浦专业显示屏上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定显示屏或整个网络上安装、删除和管理应用程序，以便无论您管理多少台显示屏，都可以为您的访客和客户提供个性化体验。
通过本地（LAN 或 RF）连接运行显示网络。CMND 与控制允许您执行重要功能，如更新软件和设置以及监控显示状态。无论您是负责一台电视还是多台电视，CMND 与控制都能轻松管理您的所有设备。
让访客感到宾至如归。CMND 与签入让您可以使用个人信息（例如姓名和语言）来打造个性化体验。无论您是为酒店客人增加特殊服务、简化账单流程，还是提供多频道套餐。
集成式 Netflix 访问使您可以用您的帐户更轻松、更快速、更方便地观看最新的电影和节目。无需任何外接播放器或卫星电视，这有助于降低运营成本和保持设备整洁，同时保持您设施的现代化外观。遥控器上的专用 Netflix 按钮可提供即时访问，从而实现高效的可用性。条款和条件适用于 Netflix 激活。
语音控制和更快的应答都可以通过支持 Google Assistant™ 的可选遥控器 (22AV2025B/00) 实现。打开 YouTube。调高音量。播放您喜爱的歌曲，并即时获取所需的所有信息，如天气更新、事件清单，甚至语音翻译。借助 Google Assistant™，您将拥有无限可能。
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