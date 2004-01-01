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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。
应用 20 多个触点创建难忘的互动体验。这款显示屏非常适合协作和竞争应用程序，可将您的观众与任何内容连接起来，成为在教育、公共场所、企业、酒店和零售环境的理想选择。触摸屏兼容 HID，提供真正的即插即用操作。
通过白板模式激发敏捷协作。您只需激活此功能，即可将显示屏变成空白画布，供多个用户手动或使用专用显示标记绘制。然后捕获屏幕上的所有内容，轻松打印或共享文件。
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