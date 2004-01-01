Signage Solutions E 系列显示屏
交互式教育显示屏
激发协作灵感，提升参与深度。这款高规格飞利浦 E 系列触控显示屏搭载 Android 系统，具有增强的教学软件和程序兼容性，支持 20 点触控，并采用防眩光钢化玻璃。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions E 系列显示屏
OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
多点触控技术，触点多达 20 个
应用 20 多个触点创建难忘的互动体验。这款显示屏非常适合协作和竞争应用程序，可将您的观众与任何内容连接起来，成为在教育、公共场所、企业、酒店和零售环境的理想选择。触摸屏兼容 HID，提供真正的即插即用操作。
内置白板模式
通过白板模式激发敏捷协作。您只需激活此功能，即可将显示屏变成空白画布，供多个用户手动或使用专用显示标记绘制。然后捕获屏幕上的所有内容，轻松打印或共享文件。
无线屏幕共享和高级协作
一个屏幕上会显示四个信号源。无线屏幕共享允许您同时连接多个设备，以便在需要时快速切换内容。使用您现有的 Wi-Fi 网络即时安全地连接设备，或使用我们可选的 HDMI 交互式转换器直接向屏幕投射，无需连接到安全/受保护网络进行协作。
Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行
利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。
显示表面
防眩光、防反射、防指纹，7 级莫氏硬度。
选择 Wave，跟上发展的潮流，获得革命性的成果
借助 Wave，远程解锁飞利浦 E 系列显示屏的卓越性能、多功能属性与智能核心。这一进阶式云平台助您全面掌控：简化安装与设置、监视并控制显示屏、升级固件、管理播放列表并排定电源计划。从而为您节省时间、能源并降低对环境的影响。
技术规格
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图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
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217.4
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
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85.6
英寸
- 宽高比
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16:9
- 面板分辨率
-
3840 x 2160
- 像素间距
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0.4935x0.4935 毫米
- 出色分辨率
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3840 x 2160 @ 60 赫兹
- 显示屏色彩
-
10.7 亿
- 亮度（安装玻璃盖板后）
-
400
cd/m²
- 亮度（未安装玻璃盖板前）
-
430
cd/m²
- 对比度（标准）
-
4000:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 画面效果增强
-
-
3/2 - 2/2 移动下拉
-
3D 梳状滤波器
-
运动补偿去隔行
-
逐行扫描
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3D MA 去隔行
-
动态对比度增强
- 面板技术
-
VA
- 操作系统
-
Android 11
- 操作系统 UI 分辨率
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
-
连接
- 音频输出
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 视频输入
-
-
HDMI 2.0 (x3)
-
USB 2.0 (x3)
-
DVI-D (x1)
-
USB 3.0 (x3)
-
USB-C（最高 65W）
- 音频输入
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 其它接口
-
- 视频输出
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制
-
-
IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
便利性
- 放置
-
横向 (18/7)
- 屏幕节能功能
-
像素偏移，低亮度
- 键盘控制
-
锁定
- 遥控信号
-
锁定
- 信号循环途径
-
- 便于安装
-
- 其它便利性
-
提把
- 网络可控性
-
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 15 W
-
功率
- 主电源
-
100 - 240 伏~，50 - 60 赫兹，7.5 安
- 功耗（标准）
-
450
瓦
- 消耗（最大）
-
670 W
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
- 节能功能
-
智能电源管理
- 能源标签级别
-
G
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
- 视频格式
-
-
480p，60 赫兹
-
1080i，50/60 赫兹
-
1080p，50/60 赫兹
-
2160p、50、60 赫兹
-
480i，60 赫兹
-
720p，50/60 赫兹
-
尺寸
- 智能插入装置
-
100 x 100 毫米，6 x M4L6
- 机身宽度
-
1960.8
毫米
- 机身高度
-
1145.7
毫米
- 重量
-
74.49
千克
- 机身厚度
-
101.3 毫米（最大厚度）/79.0 毫米（壁挂深度）
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
77.19
英寸
- 机身高度（英寸）
-
45.11
英寸
- 壁架
-
600 x 400 毫米，M8
- 机身厚度（英寸）
-
3.98(D_Max)/3.11(D_Wallmount)
英寸
- 边框宽度
-
17.8 毫米（上/右/左） x 31.7 毫米（下）
-
重量
- 带包装的产品（千克）
-
90.6
千克
- 带包装的产品（磅）
-
199.74
磅
- 不带支座的产品（千克）
-
74.49
千克
- 不带支座的产品（磅）
-
164.22
磅
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
- 湿度范围（工作）[RH]
-
20 ~ 80%（无凝结）
- 湿度范围（存储）[RH]
-
5 ~ 95%（无凝结）
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
H.263
-
H.264
-
H.265
-
MPEG1/2
-
MPEG4
-
VP8
-
VP9
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
内置播放器
- CPU
-
MTK 9970A
- 内存
-
8GB
- 存储
-
32 GB eMMc
- Wi-Fi
-
2G/5G/6G 2T2R
-
附件
- 随附的附件
-
-
清洁布 (x1)
-
HDMI 电缆（3 米）（1 个）
-
遥控器和 AAA 电池
-
USB A 至 B 电缆（3 米）(x1)
-
交流电源线
-
交流开关盖
-
线夹 (x3)
-
DVI - I 电缆（1.8 米）(x1)
-
红外传感器线缆（1.8 米）(x1)
-
飞利浦徽标（1 个）
-
快速入门指南（1 份）
-
RS232 电缆
-
RS232 菊花链式连接线缆 (x1)
-
触摸笔 (x2)
-
USB 护盖和螺钉
- 可选配件
-
互动加密狗
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
阿拉伯语
-
荷兰语
-
丹麦语
-
英语
-
法语
-
芬兰语
-
德语
-
意大利语
-
日语
-
挪威语
-
波兰语
-
葡萄牙语
-
俄语
-
西班牙语
-
瑞典语
-
简体中文
-
土耳其语
-
繁体中文
- 保修
-
5 年保修
- 审批机构
-
-
CE
-
FCC，A 类
-
RoHS
-
CB
-
EAC
-
EMF
-
ETL
-
交互
- 多点触控技术
-
0 间隙红外触摸
- 触控点
-
20 个同时触控点
- 即插即用
-
兼容 HID
- 保护玻璃
-
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