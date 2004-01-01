搜索词

Signage Solutions 86BDL4650D D-Line Display

86BDL4650D/00
  • -{discount-value}

    Signage Solutions 86BDL4650D D-Line Display

    86BDL4650D/00

    Signage Solutions 86BDL4650D D-Line Display

    Signage Solutions 86BDL4650D D-Line Display

    相似产品

    See all 未映射

      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

      ADS 宽视角面板显示屏

      借助 ADS 宽视角技术，可以从任何角度观看。高级超维场转换技术可提供更快的显示画面处理速度，以实现更流畅的内容过渡、卓越的图像精度以及 180 度视角的卓越色彩再现。

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。