包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 桌架
- 电源线
- 快速入门指南
- 用户手册
- 保修单
- 随附电池: 4 节 AAA 电池
4K 高清智能 LED 电视
畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7300 系列拥有 4K 超高清画质，可呈现非凡细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的不二之选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。
时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
High Dynamic Range Plus 技术重新定义了家庭娱乐体验。您不妨借助其先进的处理能力开启一段感官之旅，感受如实物般丰富的细节和生动体验，开始享受更佳的亮度、更出色的对比度、更丰富的色彩和前所未有的细节呈现。
满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。
图片/显示
智能电视功能
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