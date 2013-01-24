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4K 纤薄 LED 电视

86PUF7384/T3
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    4K 纤薄 LED 电视

    86PUF7384/T3

    4K 高清智能 LED 电视

    畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7300 系列拥有 4K 超高清画质，可呈现非凡细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的不二之选。 查看所有优势

    4K 纤薄 LED 电视

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      满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 超高清 LED
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        • 16:9
        • 4:3/16:9
        画面效果增强
        Pixel Precise Ultra HD 技术

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级

      • 便利性

        定时关机
        Y
        图文电视
        EPG

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        tbc
        音效增强
        • 虚拟环绕声
        • 晶晰声效 (Clear Sound)

      • 连接

        HDMI 接口数
        3
        USB 数量
        4
        无线连接
        • Y
        • 蓝牙 4.2
        • 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 音频 L/R 输入
        • 音频输出（3.5 毫米）
        • CVBS +音频 L / R 输入
        SPDIF 数字声音输出
        1（同轴）

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • AC3
          电视
        • WMA（v2 至 v9.2）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        • @60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • @ 24、25、30、50、60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160p

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        HEVC 支持
        Y
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导

      • 功率

        主电源
        100~240/ 50/60 Hz
        使用环境温度
        5 °C 至 40 °C
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        功耗
        < 440  瓦
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • ECO 节能模式

      • 尺寸

        包装盒厚度
        275  毫米
        包装盒高度
        1275  毫米
        包装盒宽度
        2125  毫米
        VESA 壁挂
        700 x 400 毫米
        产品重量
        64.4  千克
        产品重量（含桌架）
        67.1  千克
        机身厚度
        100  毫米
        机身厚度（含桌架）
        390  毫米
        机身高度
        1134  毫米
        机身高度（含桌架）
        1196  毫米
        机身宽度
        1963  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1963  毫米
        重量（含包装）
        99  千克

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 桌架
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 用户手册
        • 保修单
        随附的附件
        2 个遥控器
        随附电池
        4 节 AAA 电池

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 桌架
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 用户手册
      • 保修单
      • 随附电池: 4 节 AAA 电池

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