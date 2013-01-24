HDR Plus 技术带您体验更佳的对比度、色彩和锐度

High Dynamic Range Plus 技术重新定义了家庭娱乐体验。您不妨借助其先进的处理能力开启一段感官之旅，感受如实物般丰富的细节和生动体验，开始享受更佳的亮度、更出色的对比度、更丰富的色彩和前所未有的细节呈现。