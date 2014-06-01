空气净化器
持久保护，健康新居
非凡 VitaShield 微护盾采用德国技术复合高效甲醛滤网，可立即净化含有有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机物等）和污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒*）的空气。 查看所有优势
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持久保护，健康新居
特有复合高效去甲醛滤网
- 颗粒物CADR：460 m³/h
- 颗粒物CCM：P4
- PM2.5 去除率 > 99%
特有复合高效去甲醛滤网
非凡的 VitaShield 微护盾智能净化系统搭配特有复合高效去甲醛滤网，可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。抑菌预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。
快速模式可即时高速清洁空气
快速模式可即时高速清洁空气。
4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
智能感应器测量和控制室内空气质量
智能感应器测量和控制室内空气质量
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
4 级风速调节让您可以根据需要来调整风速
4 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。
空气质量指示灯设置可让您调节亮度
智能感应器可为您提供准确的室内空气质量反馈。反馈系统具有 4 个彩色指示灯：红色、深紫色和紫色以不同程度表示空气质量不够理想，蓝色则表示空气清新洁净。空气净化器可让您选择空气质量指示灯的亮度。标准模式可清晰地显示当前的空气质量级别，柔和模式则使用较低强度的光提供相同的反馈。
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 控制面板
-
金属蓝
- 前盖
-
金属蓝
-
物流信息
- EAN F-box
-
8710103676560
- 12NC 代码
-
883409700710
- 原产地
-
韩国
-
技术规格
- 电线长度
-
2.3
m
- 电压
-
220-240
V
- 频率
-
50
Hz
- 额定功率
-
80
W
- 空气质量感应器
-
气体
- 噪音级别
-
36（静音）- 62（快速）
dB(A)
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
12
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
455 x 295 x 685
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
15
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
533 x 378 x 771
mm
-
替换件
- 去甲醛滤网
-
AC4187
-
性能
- 过滤甲醛
-
>99%*****
- 过滤总挥发性有机物
-
>99%******
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
477 m³/h**
- 过滤 PM2.5
-
>99%***（20 分钟内）
- 过滤细菌
-
>99.9%****
- 过滤甲苯
-
>99%*******
- *由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
- *由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 标准，烟味用作颗粒污染物
- ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
- ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
- ****由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲醛初始浓度为 1.0¡À0.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
- ****由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，总挥发性有机物初始浓度为 6.0¡À1.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
- ******由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲苯初始浓度为 2.0¡À0.4mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
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