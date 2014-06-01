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    空气净化器

    ACP097/00

    持久保护，健康新居

    非凡 VitaShield 微护盾采用德国技术复合高效甲醛滤网，可立即净化含有有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机物等）和污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒*）的空气。

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    空气净化器

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    持久保护，健康新居

    特有复合高效去甲醛滤网

    • 颗粒物CADR：460 m³/h
    • 颗粒物CCM：P4
    • PM2.5 去除率 > 99%
    特有复合高效去甲醛滤网

    特有复合高效去甲醛滤网

    非凡的 VitaShield 微护盾智能净化系统搭配特有复合高效去甲醛滤网，可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。抑菌预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。

    快速模式可即时高速清洁空气

    快速模式可即时高速清洁空气

    快速模式可即时高速清洁空气。

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    智能感应器测量和控制室内空气质量

    智能感应器测量和控制室内空气质量

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    4 级风速调节让您可以根据需要来调整风速

    4 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。

    空气质量指示灯设置可让您调节亮度

    智能感应器可为您提供准确的室内空气质量反馈。反馈系统具有 4 个彩色指示灯：红色、深紫色和紫色以不同程度表示空气质量不够理想，蓝色则表示空气清新洁净。空气净化器可让您选择空气质量指示灯的亮度。标准模式可清晰地显示当前的空气质量级别，柔和模式则使用较低强度的光提供相同的反馈。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS 塑料
      控制面板
      金属蓝
      前盖
      金属蓝

    • 物流信息

      EAN F-box
      8710103676560
      12NC 代码
      883409700710
      原产地
      韩国

    • 技术规格

      电线长度
      2.3  m
      电压
      220-240  V
      频率
      50  Hz
      额定功率
      80  W
      空气质量感应器
      气体
      噪音级别
      36（静音）- 62（快速）  dB(A)

    • 重量和尺寸

      产品重量
      12  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      455 x 295 x 685  mm
      彩盒重量（含产品）
      15  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      533 x 378 x 771  mm

    • 替换件

      去甲醛滤网
      AC4187

    • 性能

      过滤甲醛
      >99%*****
      过滤总挥发性有机物
      >99%******
      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      477 m³/h**
      过滤 PM2.5
      >99%***（20 分钟内）
      过滤细菌
      >99.9%****
      过滤甲苯
      >99%*******

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    • *由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
    • *由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 标准，烟味用作颗粒污染物
    • ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
    • ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
    • ****由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲醛初始浓度为 1.0¡À0.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
    • ****由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，总挥发性有机物初始浓度为 6.0¡À1.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
    • ******由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲苯初始浓度为 2.0¡À0.4mg/m3，测试时间 0.5-3 小时

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