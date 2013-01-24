定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡

定时关机让您决定入睡前收听所选音乐或广播电台的时长。只需设置一个时间限制（最长 1 小时）并选择一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。飞利浦收音机装置将持续播放选定的时间长度，然后自动切换到省电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力