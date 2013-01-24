数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。
让最爱电台或蜂鸣器的声音将您轻柔叫醒。只需在飞利浦时钟收音机上设置闹钟，即可让您上次收听的电台或蜂鸣声将您唤醒。到达唤醒时间时，飞利浦时钟收音机将自动打开该电台或触发蜂鸣声。
飞利浦音频系统具有双重闹钟时间设定。您可为唤醒自己设定一个时间，为您的伴侣设定一个时间。
为了防止睡过头，飞利浦时钟收音机推出了再响功能。如果闹钟响起，而您希望在多睡一会，只需按一下重复响铃按钮，然后继续睡觉。9 分钟后，闹钟再次响起。每 9 分钟，您可以继续按重复响铃按钮，直到您关闭闹钟。
定时关机让您决定入睡前收听所选音乐或广播电台的时长。只需设置一个时间限制（最长 1 小时）并选择一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。飞利浦收音机装置将持续播放选定的时间长度，然后自动切换到省电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力
大尺寸显示屏让您可轻松读取显示屏上的内容。现在，您即使在远处都可轻松读取时间和闹钟。本产品尤为适合老年人或视觉受限人士。
无需参阅快速入门指南或使用说明，便可轻松设置时间和闹钟。只需使用时钟收音机的丝印按钮便可轻松设置时间和闹钟。
时钟
闹钟
调谐器/接收/发送
便利性
声音
功率
尺寸
附件