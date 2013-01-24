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时钟收音机

AJ3400/93
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    时钟收音机

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    始终清晰，始终准时

    这款带有 FM 数字调谐的大音量飞利浦时钟收音机将给您带来无限便利。大显示屏让您一眼就能知晓时间。内置备份电源，即便停电，也可确保您准时醒来。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥349.00

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      可预设的 FM 数码调谐

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      数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

      让您喜爱的电台音乐或蜂鸣音叫您起床

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      让最爱电台或蜂鸣器的声音将您轻柔叫醒。只需在飞利浦时钟收音机上设置闹钟，即可让您上次收听的电台或蜂鸣声将您唤醒。到达唤醒时间时，飞利浦时钟收音机将自动打开该电台或触发蜂鸣声。

      双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣

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      飞利浦音频系统具有双重闹钟时间设定。您可为唤醒自己设定一个时间，为您的伴侣设定一个时间。

      重复响铃，提供再响功能

      重复响铃，提供再响功能

      为了防止睡过头，飞利浦时钟收音机推出了再响功能。如果闹钟响起，而您希望在多睡一会，只需按一下重复响铃按钮，然后继续睡觉。9 分钟后，闹钟再次响起。每 9 分钟，您可以继续按重复响铃按钮，直到您关闭闹钟。

      定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡

      定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡

      定时关机让您决定入睡前收听所选音乐或广播电台的时长。只需设置一个时间限制（最长 1 小时）并选择一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。飞利浦收音机装置将持续播放选定的时间长度，然后自动切换到省电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力

      大尺寸显示屏，便于查看

      大尺寸显示屏让您可轻松读取显示屏上的内容。现在，您即使在远处都可轻松读取时间和闹钟。本产品尤为适合老年人或视觉受限人士。

      轻松设置时钟，无师自通的时间和闹钟设置

      无需参阅快速入门指南或使用说明，便可轻松设置时间和闹钟。只需使用时钟收音机的丝印按钮便可轻松设置时间和闹钟。

      技术规格

      • 时钟

        类型
        数字
        显示屏
        LED
        时间格式
        24 小时

      • 闹钟

        闹钟数
        2
        闹钟来源
        • 蜂鸣器
        • FM 收音机
        再响（重复响铃）
        有，9 分钟
        24 小时闹钟重置
        定时关机
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分钟

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        FM 频率范围
        87.5 - 108  MHz
        预设电台编号
        10 个 FM
        天线
        FM 天线

      • 便利性

        显示亮度
        高/低

      • 声音

        声音系统
        单声道
        输出功率 (RMS)
        400 mW
        音量控制
        数字

      • 功率

        电源类型
        交流输入
        交流电源输入
        100-240 伏，50/60 赫兹
        运行功耗
        1.2
        待机功耗
        < 1 瓦
        电池类型
        AAA
        电池数
        2

      • 尺寸

        包装类型
        D-box
        产品尺寸（宽x厚x高）
        191 x 103 x 69.5  毫米
        包装尺寸（宽x厚x高）
        234 x 74 x 110 毫米
        产品重量
        0.33  千克
        重量（含包装）
        0.4  千克

      • 附件

        交流/直流变压器
        快速入门指南
        保修
        保修单

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